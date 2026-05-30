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Arteta da la cara tras perder la Champions y envía mensaje al PSG: "Estamos dolidos"

El entrenador lamentó haber perdido la final de la Champions League ante el PSG y esto dijo sobre Luis Enrique.

  • Actualizado: 30 de mayo de 2026 a las 14:24 -
  • Agencia EFE
Arteta da la cara tras perder la Champions y envía mensaje al PSG: Estamos dolidos

El Arsenal empató 1-1 ante el PSG y perdió en la tanda de penales de la Champions League.
Budapest, Hungría.

El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, ensalzó el nivel de su rival, el París Saint Germain, y del entrenador Luis Enrique, y lamentó haber perdido la oportunidad de ganar la Champions League que "ha estado cerca".

"Ha estado cerca y ha faltado un pelín de suerte necesario", dijo en Movistar Arteta.

"Ha sido una pena. Es verdad que hemos marcado pronto, pero la cantidad de tiempo que hemos estado con el bloque bajo no lo queríamos, aunque el PSG tiene soluciones para todo", dijo.

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"Son muy buenos", añadió del campeón francés. "Lo que ha hecho Luis Enrique tiene un mérito enorme", asumió Arteta.

"El deporte es esto y eso no quita el orgullo por mis jugadores. Lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo podremos vivir de otra manera. Hay que felicitar al PSG con recursos para todo", indicó el técnico del Arsenal. "Hay que dominar las emociones, estamos dolidos y es lo que hay que sentir"

Sobre los lanzadores de penaltis, el técnico del conjunto inglés dijo que asumieron la responsabilidad "los que podían. Nos faltaban jugadores como Havertz, Bukayo Saka u Odegaard, especialistas que no estaban. Los que tiran son diferentes a los que estaban. Hay que tener acierto", añadió Arteta.

El técnico del Arsenal no quiso hablar de su futuro. "Necesito descansar. Ha sido un año muy largo y estoy agradecido a todo el mundo. Nos han llevado en volandas".

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Agencia EFE
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