La definió como crack: Así fue el golazo de Luis Palma contra Jamaica

Tegucigalpa.

Honduras reaccionó en el inicio del segundo tiempo y consiguió el empate 1-1 ante Jamaica. Luis Palma apareció al minuto 53 para marcar un golazo que devuelve la esperanza a la Bicolor en la Nations League.

El atacante hondureño tomó el balón fuera del área y, con gran precisión, sacó un remate colocado que terminó en el ángulo de la portería jamaicana .

Con el empate, por ahora Honduras se salva del descenso a la Liga B y mantiene con vida sus posibilidades en este partido. La Bicolor necesita ahora buscar el gol de la victoria en el tramo final.

La H había iniciado perdiendo en el primer tiempo, pero en la segunda mitad reaccionó.