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La definió como crack: Así fue el golazo de Luis Palma contra Jamaica

El delantero catracho le pegó de larga distancia con clase para poner el 1-1 contra Jamaica.

  • Actualizado: 05 de octubre de 2026 a las 21:10 -
  • Heber Betancourt
Tegucigalpa.

Honduras reaccionó en el inicio del segundo tiempo y consiguió el empate 1-1 ante Jamaica. Luis Palma apareció al minuto 53 para marcar un golazo que devuelve la esperanza a la Bicolor en la Nations League.

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El atacante hondureño tomó el balón fuera del área y, con gran precisión, sacó un remate colocado que terminó en el ángulo de la portería jamaicana.

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Con el empate, por ahora Honduras se salva del descenso a la Liga B y mantiene con vida sus posibilidades en este partido. La Bicolor necesita ahora buscar el gol de la victoria en el tramo final.

La H había iniciado perdiendo en el primer tiempo, pero en la segunda mitad reaccionó.

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Redacción web
Heber Betancourt

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