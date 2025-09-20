Tormenta y goles: Génesis PN y Platense firman un vibrante empate

La Paz, Honduras.

Sin embargo, el ritmo fue creciendo, y entre los minutos 25 y 40 se vivieron momentos de mayor intensidad, aunque sin que alguno de los dos equipos lograra adueñarse del balón por completo.

Desde el inicio, ambos equipos salieron con la idea clara de imponer condiciones, pero los primeros 25 minutos se jugaron con mucha cautela. Las defensas se mostraron sólidas y las ocasiones de gol fueron pocas.

En una tarde cargada de emociones y drama climático, Génesis PN y Platense firmaron un empate 1-1 en el Estadio Roberto Suazo Córdova, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. Fue un partido que tuvo de todo.

La emoción llegó apenas comenzando el segundo tiempo. Platense, con una jugada colectiva bien trabajada, rompió el cero al minuto 55. Erick Puerto fue el encargado de mandar el balón al fondo de la red, culminando con categoría una acción que desató la alegría del “Tiburón”.

Pero el partido no tardó en volverse aún más impredecible. Una tormenta eléctrica obligó al árbitro a suspender el juego por 15 minutos. Tras el parón, todo cambió.

Génesis PN regresó al campo con un nuevo aire y mayor intensidad. Aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Carlos Pérez en Platense, los dirigidos por Fernando Mira se lanzaron con todo al ataque.

El premio a su esfuerzo llegó al minuto 64. Una jugada caótica dentro del área del Platense terminó en los pies de Denilson Núñez, quien no dudó en sacar un potente remate que se coló en el arco, marcando un golazo que encendió a la afición local.

El resto del partido fue un ida y vuelta, con ambos equipos buscando el gol del triunfo, pero sin fortuna. Al final, el empate se selló con justicia.

Con este resultado, Platense suma 14 puntos y se ubica en la cuarta posición, mientras que Génesis, que mostró carácter y reacción, se mantiene en la novena plaza con 8 unidades.

Génesis PN: 12- Ronaldo Balanta; 24- Cristopher Fonseca; 3- Ismael Santos, 33- Antonio Polidoro, 32- Gabriel Araújo; 14- Oliver Morazán, 10- Heber Núñez, 15- Edwin Maldonado, 19- Denilson Núñez; 11- Ángel Tejeda y 7- Jeffry Miranda.

PLATENSE: 18- Javier Orobio; 19- Carlos López, 3- Elías Aguilar, 21- Brandon Santos, 24- Pavel Jhonson; 23- Manuel Salinas, 33- Alexander Álvarez, 29- Carlos Pérez, 34- Yeison Arriola; 10- Erick Puerto y 9- Nahuel Luna.