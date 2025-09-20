Motagua no pudo ante Juticalpa FC previo a batalla internacional

Tegucigalpa, Honduras.

El Fútbol Club Motagua y Juticalpa FC no se hicieron daño y la noche de este sábado empataron 0-0 en duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2025 . Águilas y canecheros se enfrentaron bajo una pertinaz lluvia en el estadio Nacional Chelato Uclés.

La gran figura del encuentro deportivo tuvo al experimentado portero Denovan Torres, ya que logró varias intervenciones y a los 96 minutos sacó un espectacular tiro libre del talentoso volante argentino Droopy Gómez.

Con esta igualdad, Motagua y Juticalpa FC suman ambos 15 puntos, los azules son cuartos y los canecheros quintos en la clasificación por mejor diferencia de goles del cuadro capitalino.

Ahora, el Ciclón deberá de pensar en su duelo que tendrá por Copa Centroamericana donde este martes visitará a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, equipo bicampeón del torneo internacional.

Desde los primeros minutos, el elenco visitante se mostró más agresivo en la ofensiva, especialmente con Josué Villafranca como principal amenaza. Al minuto 22, el atacante intentó abrir el marcador con un disparo tibio, que no representó mayor peligro para el portero Luis Ortiz.

Cuando el reloj marcaba el minuto 26, Motagua tuvo una clara oportunidad para desequilibrar el marcador. Jorge “Puchulín” Serrano realizó una gran jugada individual y cedió el balón a Cléver Portillo, quien asistió a Zapatilla Mejía, pero el delantero falló en la definición y dejó escapar una opción clara.

Al minuto 36, Juticalpa volvió a estar cerca del gol tras un cabezazo picado de Villafranca que impactó el poste derecho del arco defendido por Luis Ortiz. Fue un momento que puso en alerta a la defensa motagüense y demostró la peligrosidad visitante.

Sobre el final del primer tiempo, los azules intentaron responder con dos llegadas peligrosas. A los 39 minutos, Droopy Gómez avanzó por la banda derecha y centró al área, pero el remate de Zapatilla Mejía fue muy desviado. Tres minutos después, Luis Vega soltó un potente disparo que obligó al portero Denovan Torres a mandar el balón al tiro de esquina.

En la segunda mitad, el partido se mantuvo equilibrado y con pocas ocasiones claras para ambos equipos. Motagua intentó presionar más cerca del final, buscando la victoria, pero sin lograr efectividad en sus acciones ofensivas.