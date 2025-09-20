Amargura del Motagua, futbolista en pleno TikTok, bella infiltrada y diputado presente

Las curiosas imágenes que dejó el 0-0 entre Motagua y Juticalpa FC por la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga Nacional.
Sentimiento al Motagua desde muy pequeño y así lo demostró el pequeño tras posar para el lente de Diario LA PRENSA.
Aficionados del Motagua instalados en el sector de silla.
José Humberto Rivera y Javier López se mostraron muy respetuosos previo al inicio del partido.
El español Javier López le dio un abrazo a José Humberto Rivera previo al pitazo inicial.
Virginia Varela, esposa de Emilio Izaguirre, junto a su hija no suelen fallar y esta vez no fueron la excepción en el partido del Motagua.
Una linda aficionada del Motagua en el sector de silla.
"Infiltrada": Una bella aficionada con la camiseta del Juticalpa FC en el sector de silla del estadio Nacional.
El diputado nacionalista Antonio César Rivera Callejas llegó al estadio Nacional para ver su amado Motagua.
Antonio César Rivera Callejas junto a tres pequeños y la mascota del Motagua posando para el lente de Diario LA PRENSA.
El 11 titular del Motagua que mandó a la cancha el estratega español Javier López.
El 11 titular del Juticalpa FC que se enfrentó al Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Juticalpa FC se paró muy bien en el estadio Nacional y terminó amargando al Motagua.
Droopy Gómez recibió un fuerte marcaje por cada jugador del Juticalpa FC.
Droopy Gómez se queja con el árbitro de una falta recibida.
La gran figura del partido terminó siendo Denovan Torres con un par de intervenciones, especialmente una espectacular a los 96 minutos ya que evitó un golazo de tiro libre del Droopy Gómez.
Captamos a un jugador de reservas del Motagua en TikTok en pleno partido de su equipo ante Juticalpa.
Tras el pitazo final, el defensor Luis Vega tuvo el lindo gesto de tomarse una fotografía con una madre y un niño.
José Humberto Rivera, DT del Juticalpa FC, salió muy satisfecho tras el gran empate de su equipo ante Motagua.