Levante golea y suma primer triunfo en la Liga Española: Kervin Arriaga vio acción

Gerona, España.

El Levante del hondureño Kervin Arriaga consiguió este sábado su primer triunfo en la Liga Española 2025-2026 con una goleada de visita contra el Girona en Montilivi (0-4) por la quinta jornada del certamen.

La escuadra granota dirigida por Julián Calero logró tres puntos balsámicos fuera de casa para salir de la zona roja en la clasificación. Etta Eyong, un golazo de tiro libre de Carlos Álvarez, otro de Iván Romero y uno de Goduine Koyalipou le dieron la victoria a un Levante que aprovechó la ventaja numérica sobre el campo.

Girona terminó jugando con nueve hombres ante su gente por las expulsiones de Axel Witsel al minuto 30 del primer tiempo y de Vitor Reis cuando apenas estaba iniciando el complemento (46').

Levante abrió el marcador a los 43' con el tanto de Eyong luego de suspenderse por los aires y conectar con un gran remate de cabeza un centro desde la derecha. La visita se iba con el 0-1 en el marcador al descanso.