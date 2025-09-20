Levante golea y suma primer triunfo en la Liga Española: Kervin Arriaga vio acción

El Levante del hondureño Kervin Arriaga consiguió este sábado su primer triunfo en la Liga Española 2025-2026 con una goleada de visita contra el Girona en Montilivi (0-4) por la quinta jornada del certamen.
La escuadra granota dirigida por Julián Calero logró tres puntos balsámicos fuera de casa para salir de la zona roja en la clasificación. Etta Eyong, un golazo de tiro libre de Carlos Álvarez, otro de Iván Romero y uno de Goduine Koyalipou le dieron la victoria a un Levante que aprovechó la ventaja numérica sobre el campo.
Girona terminó jugando con nueve hombres ante su gente por las expulsiones de Axel Witsel al minuto 30 del primer tiempo y de Vitor Reis cuando apenas estaba iniciando el complemento (46').
Levante abrió el marcador a los 43' con el tanto de Eyong luego de suspenderse por los aires y conectar con un gran remate de cabeza un centro desde la derecha. La visita se iba con el 0-1 en el marcador al descanso.
Para el segundo tiempo, tras la roja de Reis, el Levante aumentó su ventaja en el tablero con el golazo de tiro libre de Carlos Álvarez al 49'. El mediapunta español disparó con la zurda por encima de la barrera y el balón se colgó en el ángulo derecho de la portería que defiende Gazzaniga.
ENTRÓ KERVIN ARRIAGA
La visita firmó el tercero al 70' tras una enorme jugada colectiva que terminó en las botas de Iván Romero. Solo un minuto más tarde Calero decidió mover el banquillo y entre los cambios estaba Kervin Arriaga.
Con el dorsal 16 en su espalda, el volante hondureño entró al campo por el goleador Carlos Álvarez y disputó los últimos 20 minutos del partido. Estuvo participativo cortando los tibios intentos del cuadro local e intentando generar en busca del cuarto tanto.
Se trata del segundo encuentro que disputa Arriaga en la máxima categoria de España, pues hizo su debut el domingo pasado, también ingresando de cambio, en el empate contra el Betis (2-2).
El Levante sentenció la goleada en el añadido con el tanto del africano Goduine Koyalipou tras otra jugada colectiva que tomó mal parado a los locales (93).
Con este resultado, el Levante sube al decimosegundo puesto de la tabla de posiciones con 4 unidades tras registrar su primera victoria, un empate y tres derrotas. Girona, por su parte, queda hundido en el sótano con apenas un punto.