Tiktokers de Nicaragua vs Honduras: así se vivió el minuto a minuto

MANAGUA, NICARAGUA.

¡La 'Baleada Mecánica' dio el golpe! La Selección de Tiktokers de Honduras logró su primer triunfo en el extranjero y lo hizo a costas de Nicaragua. Los creadores de contenido catrachos vencieron por 1-2 a los 'nicas' en el Estadio Nacional de Managua.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

FINAL DEL PARTIDO // Nicaragua 1-2 Honduras

MINUTO 90 -- ¡GOOL DE NICARAGUA! ¡No puede ser! Luis Fernando descuenta para los locales y amenazan con el empate a Honduras en los minutos finales.

MINUTO 82 -- Joao Ferreira hace tremenda jugada individual, se quitó dos marcas al mismo tiempo y remata. ¡Urbina salvo al final!

MINUTO 80 -- El juego está siendo pausado por varias faltas y jugadores que se tiran al terreno de juego.

MINUTO 70 -- ¡GOOOOOOL DE HONDURAS! San Andrés no perdona tras el rechace del arquero y los catrachos están doblegando a Nicaragua.

MINUTO 60 -- Los "Nicas" toman el dominio del partido y se van en busca del empate.

MINUTO 48 -- Francisco Paz gana la posición en la banda, manda el centro y sus compañeros chocan en busca del disparo a la meta de Stanfortt, que defiende la meta catracha.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

MINUTO 45 -- AL DESCANSO / La Selección de Tiktokers de Honduras está venciendo a Nicaragua con golazo de Noland Caleb.

MINUTO 43 -- ¡GOOOOOOL DE HONDURAS! Caleb se destapa con un golazo de tiro libre y pone a ganar a la "Baleada Mecánica" ante Nicaragua.

MINUTO 30 -- Se cumple la media hora y sigue el empate sin goles en el Estadio Nacional de Managua.

MINUTO 27 -- URBINA OTRA VEEEEEZ. El portero Nica salva a su equipo tras remate de Fresera.

MINUTO 18 -- Marín se iba al ataque y Urbina evita que avance con la esférica. ¡Los catrachos pedían el VAR tras caída dentro del área!

MINUTO 12 -- Uy, uy, uy sale en camilla y en su lugar ingresa el querido João Ferreira. ¡SE CALMA EL AMBIENTE EN EL NACIONAL!

MINUTO 10 - Se arma la bronca tras caída de Uy, uy, uy en una lucha con Alejo, pero el catracho se va cayendo solo. Los jugadores se fueron a discutir la acción.

Se viene el debut de João Ferreira con los creadores de contenido catracho.

MINUTO 6 -- ¡EVITA EL PRIMERO DE LOS NICAS! Disparo de larga distancia del conjunto nicaragüense y Stenfort se viste de héroe para sacar el balón.

MINUTO 4 -- ¡PRIMER AVISO DE LA BALEADA MECÁNICA! Tiro de esquina y cabeza letal en el corazón del área que pasa cerca de la meta de Gabriel Urbina.

¡COMIENZA EL PARTIDO! La Selección de Tiktokers de Honduras ya se enfrenta a Nicaragua en el duelo de creadores de contenido.

Los creadores catrachos pasan de página y esta noche intentará dar el golpe en el Estadio Nacional de Nicaragua. El equipo capitaneado por Supremo llega con un 'fichaje' de lujo tras 'contratar' al querido brasileño y que se ha ganado el cariño de los hondureños, João Ferreira.

EL 11 TITULAR DE NICARAGUA: Gabriel Urbina, Lester Kripp, Miclovin. Yan Carlos Quiroz, Nica Gringo, Jean Áreas, Paulito Castellon, Joaquín César, Bryan Chávez, Alejo Estrada y Cristhopher Casco.