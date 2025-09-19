Tiktokers de Nicaragua vs Honduras: así se vivió el minuto a minuto

Los creadores de contenido de Honduras lograron su segundo triunfo ante Nicaragua en un electrizante choque.

MANAGUA, NICARAGUA.

¡La 'Baleada Mecánica' dio el golpe! La Selección de Tiktokers de Honduras logró su primer triunfo en el extranjero y lo hizo a costas de Nicaragua. Los creadores de contenido catrachos vencieron por 1-2 a los 'nicas' en el Estadio Nacional de Managua.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

FINAL DEL PARTIDO // Nicaragua 1-2 Honduras

MINUTO 90 -- ¡GOOL DE NICARAGUA! ¡No puede ser! Luis Fernando descuenta para los locales y amenazan con el empate a Honduras en los minutos finales.

MINUTO 82 -- Joao Ferreira hace tremenda jugada individual, se quitó dos marcas al mismo tiempo y remata. ¡Urbina salvo al final!

MINUTO 80 -- El juego está siendo pausado por varias faltas y jugadores que se tiran al terreno de juego.

MINUTO 70 -- ¡GOOOOOOL DE HONDURAS! San Andrés no perdona tras el rechace del arquero y los catrachos están doblegando a Nicaragua.

MINUTO 60 -- Los "Nicas" toman el dominio del partido y se van en busca del empate.

MINUTO 48 -- Francisco Paz gana la posición en la banda, manda el centro y sus compañeros chocan en busca del disparo a la meta de Stanfortt, que defiende la meta catracha.

COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

MINUTO 45 -- AL DESCANSO / La Selección de Tiktokers de Honduras está venciendo a Nicaragua con golazo de Noland Caleb.

MINUTO 43 -- ¡GOOOOOOL DE HONDURAS! Caleb se destapa con un golazo de tiro libre y pone a ganar a la "Baleada Mecánica" ante Nicaragua.

Noland Caleb se vuelve a lucir con un golazo con los catrachos.

MINUTO 30 -- Se cumple la media hora y sigue el empate sin goles en el Estadio Nacional de Managua.

MINUTO 27 -- URBINA OTRA VEEEEEZ. El portero Nica salva a su equipo tras remate de Fresera.

MINUTO 18 -- Marín se iba al ataque y Urbina evita que avance con la esférica. ¡Los catrachos pedían el VAR tras caída dentro del área!

MINUTO 12 -- Uy, uy, uy sale en camilla y en su lugar ingresa el querido João Ferreira. ¡SE CALMA EL AMBIENTE EN EL NACIONAL!

MINUTO 10 - Se arma la bronca tras caída de Uy, uy, uy en una lucha con Alejo, pero el catracho se va cayendo solo. Los jugadores se fueron a discutir la acción.

Los jugadores armaron el zafarrancho tras la acción en los primeros minutos del partido.

Se viene el debut de João Ferreira con los creadores de contenido catracho.

MINUTO 6 -- ¡EVITA EL PRIMERO DE LOS NICAS! Disparo de larga distancia del conjunto nicaragüense y Stenfort se viste de héroe para sacar el balón.

MINUTO 4 -- ¡PRIMER AVISO DE LA BALEADA MECÁNICA! Tiro de esquina y cabeza letal en el corazón del área que pasa cerca de la meta de Gabriel Urbina.

¡COMIENZA EL PARTIDO! La Selección de Tiktokers de Honduras ya se enfrenta a Nicaragua en el duelo de creadores de contenido.

Los catrachos realizan sus entrenamientos a pocos minutos del juego.

Los creadores catrachos pasan de página y esta noche intentará dar el golpe en el Estadio Nacional de Nicaragua. El equipo capitaneado por Supremo llega con un 'fichaje' de lujo tras 'contratar' al querido brasileño y que se ha ganado el cariño de los hondureños, João Ferreira.

EL 11 TITULAR DE NICARAGUA: Gabriel Urbina, Lester Kripp, Miclovin. Yan Carlos Quiroz, Nica Gringo, Jean Áreas, Paulito Castellon, Joaquín César, Bryan Chávez, Alejo Estrada y Cristhopher Casco.

ESTE ES EL 11 TITULAR DE HONDURAS: Stenfor, Barbarito, Bryan La Playa, Loncho, Raphiña, Shin Fujiyama, San Andrés, Fresera, Caracol, Uy Uy Uy y Marin.

Ya falta poco para el inicio del partido entre creadores de contenido de Honduras ante Nicaragua.

