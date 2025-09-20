Luis Palma brilla con asistencia en la victoria del Lech Poznań

El atacante hondureño Luis Enrique Palma empieza a recuperar sensaciones de aquel futbolista que destacó en la temporada 2023-2024 con los colores del Celtic de Escocia, club con el que anotó dos goles en la UEFA Champions League.
Con el Lech Poznán parece que está rejuvenecido y poco a poco toma protagonismo en la campaña 2025-2026, donde ya suma una asistencia y dos goles en seis partidos ligueros.
Y es que el ceibeño firmó este sábado su primera asistencia con el Lech Poznán en partido correspondiente a la jornada nueve de la Liga Polaca. El catracho arrancó en el 11 titular del equipo blanquiazul que estaba obligado a ganar para seguir luchando por el campeonato.
Luis Palma frotó la lámpara en el minuto 51' en brillante asistencia para su compañero sueco Mikael Ishak. El ceibeño robó la pelota en los linderos del área, asistió de derecha e Ishak definió con un soberbio derechazo.
Antes del gran pase de Luis Palma, el sueco Ishak ya había reventado la portería de Termalica para el 0-1 provisional a favor de los visitantes que venían de perder 1-2 ante Zaglebie en la jornada 8.
Este triunfo provisional le está dando tres puntos importantes a Lech Poznán que sumaría 13 unidades en siete compromisos y se pondría cuatro puntos del líder Cracovia en la Liga de Polonia.
El próximo cotejo de Lech Poznán es contra Rakow el miércoles 24 de septiembre a las 10:45 de la mañana hora de Honduras. En este juego seguramente Palma vuelve a tener acción en la primera división de Polonia.
Previo a unirse a la Selección de Honduras para la doble fecha FIFA del mes de octubre por la Eliminatoria Mundialista, Lech Poznán afrontará dos partidos ligueros y uno de Conference League de la UEFA.