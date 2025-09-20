Luis Palma brilla con asistencia en la victoria del Lech Poznań

Polonia.

El atacante hondureño Luis Enrique Palma empieza a recuperar sensaciones de aquel futbolista que destacó en la temporada 2023-2024 con los colores del Celtic de Escocia, club con el que anotó dos goles en la UEFA Champions League.

Con el Lech Poznán parece que está rejuvenecido y poco a poco toma protagonismo en la campaña 2025-2026, donde ya suma una asistencia y dos goles en seis partidos ligueros.

Y es que el ceibeño firmó este sábado su primera asistencia con el Lech Poznán en partido correspondiente a la jornada nueve de la Liga Polaca. El catracho arrancó en el 11 titular del equipo blanquiazul que estaba obligado a ganar para seguir luchando por el campeonato.