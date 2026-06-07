Florentino Pérez gana las elecciones y seguirá como presidente del Real Madrid

Madrid, España.

Florentino Pérez fue reelegido este domingo como presidente del Real Madrid tras imponerse en las elecciones a Enrique Riquelme, según informó inicialmente Real Madrid TV antes de la oficialización de los resultados. El dirigente madridista confirmó posteriormente su victoria durante una comparecencia realizada en un hotel de Madrid, donde agradeció el respaldo de los socios y reiteró su compromiso con el futuro de la institución.

Más de dos décadas después de las últimas elecciones con competencia real entre candidatos, los socios del club apostaron nuevamente por la continuidad de Florentino Pérez, quien presentó un ambicioso proyecto deportivo respaldado por nombres de peso como José Mourinho, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y la promesa de un fichaje valorado en 150 millones de euros. Sin oposición en los procesos electorales desde 2009, Pérez vuelve a recibir el respaldo de los socios para mantenerse al frente de la entidad. El empresario ganó por primera vez la presidencia en el año 2000, dejó el cargo en 2006 y regresó en 2009. Desde entonces ha sido reelegido de manera consecutiva, consolidando un liderazgo que ya suma 23 años al frente del club más laureado de Europa.

Reacción de Florentino Pérez

Pérez afirmó que seguirá en el club blanco para defender al Real Madrid y trabajar por seguir ganando títulos y estar orgullosos del mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu. "Este es el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para ganar títulos, para sentirnos orgullosos del mejor estadio del mundo y para seguir construyendo el mejor proyecto deportivo posible. Conmigo, el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios", manifestó.

Nuevo triunfo

Las elecciones celebradas en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas representan la tercera victoria electoral del dirigente en unas urnas. Su primer intento por alcanzar la presidencia fue en 1995, cuando cayó derrotado ante Ramón Mendoza. Sin embargo, en el año 2000 logró imponerse a Lorenzo Sanz con el 55 % de los votos y, cuatro años después, arrasó en las elecciones de 2004 con más del 90 % del respaldo de los socios.

Desde su regreso al club en 2009, tras la salida de Ramón Calderón, Florentino no había tenido que enfrentarse a un rival en las urnas. Ni en 2013, 2017, 2021 ni 2025 surgió una candidatura alternativa, por lo que su continuidad se produjo sin necesidad de votación. Aunque su mandato se extendía hasta 2029, el dirigente de 79 años decidió adelantar las elecciones apenas un mes después de una temporada complicada en el plano deportivo y marcada por diversas críticas hacia la gestión institucional.

