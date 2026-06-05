Los galácticos que encajan en el histórico fichaje de Florentino: dos son del Barça

El mundo del fútbol cuenta con cracks que superan la barrera de los 100 kilos de peso, una cifra que Florentino Pérez podría ofrecer próximamente por una de las mayores estrellas globales del panorama actual.
Según Florentino, el martes hará una oferta por un jugador que costará cerca de los 150 'kilos' que no son Erling Haaland (Manchester City) ni Michael Olise (Bayern Múnich) y que no es de la Premier League.
Entonces nos hemos tomado a la tarea de buscar cracks que tengan valor de 150 millones o más y saber con lo que puede fichar el presidente del Real Madrid.
Ousmane Dembélé - 100 millones. El actual Balón de Oro y referente ofensivo del Paris Saint-Germain aparece lejos de los primeros puestos, pese a mantenerse entre los atacantes más determinantes del planeta.
Dominik Szoboszlai - 100 millones. Cerebro del Liverpool en la medular, combina despliegue físico, visión de juego y llegada al área para ser uno de los centrocampistas más cotizados de Europa.
William Saliba - 100 millones. Muro defensivo del Arsenal y pieza clave en la conquista de la Premier League. Su jerarquía lo ha convertido en uno de los centrales más valorados del mundo.
Cole Palmer - 100 millones. La gran bandera del nuevo Chelsea. Su talento, capacidad de desequilibrio y números ofensivos lo sitúan entre las joyas más codiciadas del fútbol inglés.
Jamal Musiala - 100 millones. Magia, creatividad y desborde. El alemán continúa consolidándose como una de las mayores estrellas del Bayern Múnich y del fútbol europeo.
Florian Wirtz - 100 millones. Talento puro en estado natural. El mediapunta del Bayer Leverkusen sigue siendo uno de los futbolistas con mayor proyección y calidad del continente.
Fermín López - 100 millones. Una de las grandes irrupciones del Barcelona en los últimos años. Su crecimiento ha sido meteórico, aunque una lesión ha frenado momentáneamente su ascenso.
Moisés Caicedo - 100 millones. Dueño del equilibrio en el centro del campo del Chelsea. Su capacidad de recuperación y liderazgo lo convierten en uno de los mediocampistas más valiosos del mercado.
Bukayo Saka - 110 millones. La gran estrella del Arsenal. Desequilibrante, decisivo y constante, es el futbolista sobre el que gira gran parte del proyecto de los 'Gunners'.
Declan Rice - 120 millones. Un mediocentro de élite que combina inteligencia táctica, liderazgo y solvencia defensiva. El motor que marca el ritmo del Arsenal.
Fede Valverde - 120 millones. Energía inagotable y polivalencia absoluta. El uruguayo es una de las piezas más importantes y valiosas del Real Madrid.
Désiré Doué - 120 millones. Una de las sensaciones del Paris Saint-Germain. Su explosividad, regate y capacidad para generar peligro lo colocan entre los talentos jóvenes más prometedores del mundo.
Vitinha - 140 millones. Director de orquesta del PSG. Su calidad técnica y visión de juego lo han convertido en uno de los centrocampistas más admirados de Europa.
Khvicha Kvaratskhelia - 140 millones. Imparable en el uno contra uno. El georgiano se ha consolidado como uno de los atacantes más espectaculares y determinantes del fútbol actual.
Jude Bellingham - 140 millones. Presente y futuro del Real Madrid. Su liderazgo, personalidad y talento lo mantienen entre los futbolistas con mayor valor de mercado del planeta.
João Neves - 140 millones. A pesar de su juventud, ya es considerado uno de los mediocentros más completos y prometedores del fútbol internacional.
Vinicius Jr. - 150 millones. Figura indiscutible del Real Madrid y uno de los rostros más reconocidos del fútbol mundial gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para decidir partidos.
Michael Olise - 150 millones. El extremo del Bayern Múnich ha disparado su cotización tras una temporada sobresaliente, consolidándose entre los jugadores más codiciados de Europa.
Pedri - 150 millones. El arquitecto del Barcelona. Su inteligencia, control del juego y calidad técnica lo convierten en una pieza indispensable para el conjunto azulgrana.
Kylian Mbappé - 200 millones. Una superestrella global. El delantero del Real Madrid continúa siendo uno de los futbolistas más mediáticos, decisivos y valiosos del planeta.
Erling Haaland - 200 millones. El depredador del área. Sus cifras goleadoras siguen rompiendo récords y lo mantienen en la cima del fútbol mundial.
Lamine Yamal - 200 millones. La joya más brillante del fútbol actual. Su irrupción ha sido tan impactante que ya comparte el trono de los jugadores más valiosos del planeta.