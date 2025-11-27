La razón del fichaje fallido de Estevao por el Barcelona: soñaba con ser culé

El Barcelona sufrió una dolorosa derrota en la Champions League el pasado martes, tras caer goleado ante el Chelsea. El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un momento complicado en el torneo y su clasificación entre los ocho mejores está en riesgo.
Uno de los nombres que más ha resonado en los últimos días es el de Estevao, el joven talento brasileño que brilla tanto en el Chelsea como en la selección de Brasil. Su actuación frente al Barcelona dejó clara su calidad y consolidó su estatus como una de las promesas más prometedoras del fútbol mundial.
El extremo derecho, que llegó al Chelsea procedente del Palmeiras, tuvo un papel protagónico en la victoria inglesa al marcar uno de los tres goles que encajó el conjunto catalán. Su desempeño encendió nuevamente el tema de pudo llegar al Barcelona.
En entrevistas en años anteriores, Estevao ha declarado que sus ídolos son Lionel Messi y Neymar, y que su sueño es vestir la camiseta del Barcelona algún día. Estas declaraciones hicieron que su nombre se vinculara aún más al club español.
No obstante, el Barcelona no pudo concretar su fichaje por diversas razones, siendo la económica la más importante. El club catalán no pudo igualar la propuesta del Chelsea, que resultaba superior a su capacidad financiera.
En 2024, el Chelsea llegó a un acuerdo con el brasileño y lo incorporó a su plantilla por 45 millones de euros, más 16,5 millones en variables. Desde entonces, Estevao se ha consolidado como una pieza clave del equipo inglés.
El tema ha generado debate en redes sociales, donde muchos aficionados consideran que el Barcelona debería haber apostado por Estevao en lugar de fichar a Vitor Roque.