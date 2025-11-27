Barcelona anuncia duro golpe: confirma su lesión tras goleada y tiempo de baja

Barcelona, España.

El mediapunta Fermín López estará dos semanas de baja a causa de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, según ha anunciado este jueves la entidad azulgrana. El problema físico no reviste especial gravedad, ya que se trata de "una pequeña lesión", según la información facilitada por el FC Barcelona. "Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas", reveló el club por medio de un comunicado en sus redes sociales. Esto viene luego de la goleada recibida por el Chelsea (3-0) el pasado martes en Champions League.

Fermín se suma a las bajas de Marc Andre ter Stegen, Pablo Paéz Gavira 'Gavi. Mientras que Pedri ha regresado este jueves a los entrenamientos y se espera que esté disponible para el partido de Liga del fin de semana ante el Alavés.

PARTIDOS QUE SE PERDERÍA FERMÍN

La baja de Fermín lo dejaría fuera de las alineaciones ya para el partido del próximo sábado ante el Alavés, el martes de la semana que viene frente al Atlético, el sábado 6 de diciembre contra el Betis en el Benito Villamarín y el choque de Champions League, el martes 9 de diciembre, en el Camp Nou ante el Eintracht de Frankfurt. Podría volver a estar a disposición del técnico Hansi Flick el sábado 13 de diciembre en el mismo escenario ante Osasuna. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

PEDRI REGRESA TRAS UN MES DE BAJA