Barcelona anuncia duro golpe: confirma su lesión tras goleada y tiempo de baja

El mediapunta Fermín López estará dos semanas de baja a causa de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, según ha anunciado este jueves la entidad azulgrana.
El problema físico no reviste especial gravedad, ya que se trata de "una pequeña lesión", según la información facilitada por el FC Barcelona.
"Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas", reveló el club por medio de un comunicado en sus redes sociales. Esto viene luego de la goleada recibida por el Chelsea (3-0) el pasado martes en Champions League.
Fermín se suma a las bajas de Marc Andre ter Stegen, Pablo Paéz Gavira 'Gavi. Mientras que Pedri ha regresado este jueves a los entrenamientos y se espera que esté disponible para el partido de Liga del fin de semana ante el Alavés.
PARTIDOS QUE SE PERDERÍA FERMÍN
La baja de Fermín lo dejaría fuera de las alineaciones ya para el partido del próximo sábado ante el Alavés, el martes de la semana que viene frente al Atlético, el sábado 6 de diciembre contra el Betis en el Benito Villamarín y el choque de Champions League, el martes 9 de diciembre, en el Camp Nou ante el Eintracht de Frankfurt. Podría volver a estar a disposición del técnico Hansi Flick el sábado 13 de diciembre en el mismo escenario ante Osasuna.
PEDRI REGRESA TRAS UN MES DE BAJA
El centrocampista 'Pedri', de baja desde que hace un mes se lesionó en el Bernabéu, ha vuelto a entrenarse este jueves, en una sesión en la que no estuvo presente Fermín López, que estará dos semanas de baja por un problema en el sóleo.
Está por ver si Pedri está disponible para el encuentro de este sábado ante el Alavés o Hansi Flick espera contar con él para el partido liguero del próximo martes, frente al Atlético de Madrid, en el Spotify Camp Nou.
El jugador de Tegueste, que es el líder indiscutible de la medular azulgrana y se encontraba en el mejor momento de su carrera justo antes de lesionarse, sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda el 26 de octubre.
Pedri se ha perdido cinco partidos con el Barcelona por la lesión: victorias ante el Elche (3-1), Celta (2-4) y Athletic Club (4-0); un empate en Brujas (3-3) y la derrota en Stamford Bridge (3-0).
Con su vuelta y, al margen de la baja de Fermín López, Hansi Flick únicamente tiene dos jugadores de baja: el meta Marc André ter Stegen y el centrocampista 'Gavi'.
En el entreno de este jueves, también han participado los jugadores del filial Pedro 'Dro' Fernández y Eder Aller, en una sesión que se ha llevado a cabo en el campo Tito Vilanova.