Tabla de goleadores Champions: Mbappé marcó póker y otro sorprende con triplete

Este miércoles 26 de noviembre finalizó la quinta jornada de la Champions League y así marcha la tabla de goleadores de la Champions League.
21. Vlahovic (Juventus) -- Se fue en blanco en la victoria 2-3 de su equipo ante el Bodo Glimt en la jornada 5. Se quedó con 3 anotaciones.
20. Nmecha (Borussia Dortmund) -- El futbolista alemán no marcó en la goleada 4-0 al Villarreal y solo acumula con 3 dianas.
19. McTominay (Napoli) -- El inglés anotó uno de los goles en el triunfo sobre el Qarabag en la quinta fecha y ya suma 3 goles.
17. Luis Díaz (Bayern Múnich) -- En la pasada jornada se destapó con doblete ante el PSG, pero fue expulsado. No tuvo acción en esta jornada y se quedó con 3 goles.
16. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) -- Acumula 3 anotaciones tras 5 jornadas disputadas en la Champions League.
15. Leandro Andrade (Qarabag) -- Es una de las sorpresas en esta temporada y, de momento, solo acumula 3 goles
14. Guirassy (Borussia Dortmund) -- Es otro de los goleadores en el equipo alemán: acumula 3 tantos tras su doblete ante el Villarreal. En la pasada temporada fue uno de los líderes de goleo.
13. Fermín López (FC Barcelona) -- El juvenil no anotó ante el Chelsea y se mantiene en la lista con sus 3 goles.
12. Estevao (Chelsea) -- EL extremo juvenil de Brasil se destapó con un golazo ante Barcelona y alcanzó las 3 anotaciones.
11. Aubameyang (Olympique Marsella) -- Se lució con doblete en el triunfo ante el Marsella y llegó a los 3 goles.
10. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino marcó ante el Inter de Milán y llegó a los 3 goles.
9. Vitinha (PSG) -- Sorprendió con hat-trick ante el Tottenham y se mete en la lista de goleadores de la Champions.
8. Marcus Rashford (FC Barcelona) -- El inglés ha tenido una gran participación esta temporada y pese a que no anotó en la quinta fecha, se mantiene en el TOP con 4 goles.
7. Lautaro Martínez (Inter de Milán) -- El delantero argentino no marcó ante el Atlético de Madrid y se quedó con 4 tantos.
6. Martinelli (Arsenal) -- Marcó ante el Bayern y tiene 4 anotaciones en la actual temporada de la Champions League.
5. Anthony Gordon (Newcastle) -- Es otro de los goleadores del presente torneo y lleva 4 tantos.
4. Harvey Barnes (Newcastle) -- Se suma al buen ataque de su equipo y también tiene 4 dianas luego de su tanto en el descuento ante Marsella.
3. Harry Kane (Bayern Múnich) -- Se encuentra en el top de goleadores en esta temporada y lleva 5 anotaciones. No marcó en la derrota 1-3 ante el Arsenal.
2. Erling Haaland (Manchester City) -- Su equipo cayó en esta fecha y se quedó con sus 5 goles.
2. Victor Osimhen (Galatasaray) -- El nigeriano está teniendo una gran temporada y sorprende en el podio con 6 tantos. No marcó en esta fecha, ya que su equipo sufrió una inesperada derrota ante el Union Saint.
1. Mbappé (Real Madrid) -- El francés se lució con póker y alcanzó los 9 goles en la presente temporada. El atacante amplía su ventaja y lidera la tabla de goleo.
