Szczesny relata lo peor de su vida e impacta: "estoy harto de este sufrimiento"

La vida de los futbolistas no suele ser siempre todo color de rosa y ha quedado evidenciado con relatos de varias figuras. El último en hacerlo fue Szczesny, actual portero del FC Barcelona, y que se ha sincerado como nunca sobre su carrera y vida.
En entrevista para la revista GQ, el guardameta polaco relató los duros momentos por los que ha pasado: desde ser humillado por su padre y sufrir la muerte de su hermana.
Szczęsny arribó al FC Barcelona en 2024. Antes de eso ya se había retirado y regresó para reemplazar la baja que tendría Ter Stegen en ese entonces.
Desde ese momento, el guardameta polaco entendió que su vida tenía que cambiar de nuevo en relación a los cuidados físicos que tendría que tener.
"A los futbolistas no se les permite subir de peso. Sus contratos incluyen severas sanciones económicas", y en esa misma linea reconoce que le "gusta comer, y aunque logro mantenerme dentro del límite de peso, batí el récord de grasa corporal del Barcelona"
Szczesny admitió que, aunque no es uno de los mejores de la historia, ha logrado mantener su nivel en las ligas europeas.
"Puede que nunca haya estado entre los diez mejores, pero tampoco he bajado del octavo puesto. Si hubiera jugado al máximo, habría alternado dieces y seises, pero mantuve los ochos todo el tiempo", expresó el guardameta.
Sin embargo, pese a mantener ese positivismo, el polaco recordó aquellos tramos en su vida en los que no la pasó bien: uno de ellos sufrió 'humillaciones' por parte de su padre.
Szczesny detalla que muchas veces se sentía avergonzado con su alrededor por la forma en la que su padre era y, además, de las humillaciones que sufría de su parte.
"De niño, simplemente le tenía miedo. No me refiero al miedo al dolor físico ni a que me pateara el trasero, sino a que me avergonzaba deliberadamente en público delante de desconocidos", relata el portero.
Y complementa: "Me humillaba. Me dejaba pensando: «Papá, ¿por qué me haces esto?»".
Szczesny no tuvo la mejor relación con su padre, Maciej Szczęsny, pero recuerda: "Jamás vi mi trayectoria como un duelo con él. Yo iba a los entrenamientos convencido de que sería delantero, no portero. Fueron los entrenadores quienes decidieron que jugaría bajo palos”.
Pero en la misma línea, recordó la dura muerte de su hermana, quien falleció al ser aplastada en un accidente. Fue uno de los momentos más devastadores de su vida y así lo da a entender en la entrevista a la revista antes mencionada.
En la misma entrevista, y ya pasando al lado profesional, Szczesny reveló que se entrena con un dolor insoportable desde hace 17 años, cuando en 2008 se rompió los dos antebrazos trabajando en el gimnasio con el Arsenal.
"Durante el entrenamiento llega el momento en el que pierdo por completo la sensibilidad en las manos y ni siquiera puedo sostener una botella de agua por el dolor", relata.
"Entonces, los entrenadores y yo bromeamos diciendo que la sesión se acabó porque estoy paralizado otra vez, pero la realidad es que ya estoy harto de este sufrimiento", contaba,
"Es peor durante la pretemporada, durante entrenamientos muy exigentes. Durante la temporada, es más fácil porque haces dos entrenamientos y luego un partido, así que las manos descansan, y no es tan fuerte. El dolor se extiende desde la muñeca hasta el codo", explicaba.
Szczesny actualmente es parte de la plantilla del Barcelona como uno de los porteros principales. Ha sido clave en algunos partidos, por lo que también agrega experiencia a los jóvenes del equipo.