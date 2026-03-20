España presenta su lista de convocados previo al Mundial: Barcelona domina

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado a cuatro porteros con la inclusión de Joan García en la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto, novedad junto a Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, con el regreso de referentes como Rodri, Pedri y Lamine Yamal.
La última lista de España, antes de la definitiva para el Mundial 2026, presenta numerosas novedades. De la Fuente no renuncia a ninguno de sus porteros habituales -Unai Simón, David Raya y Álex Remiro- para premiar el crecimiento de Joan García. El guardameta del Barcelona es llamado por primera vez a la absoluta.
Con las ausencias por lesión de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios, Nico Williams y Samu Aghehowa, De la Fuente prescinde de Dani Vivian en defensa y Aleix García en el centro del campo, respecto a la última convocatoria en noviembre del pasado año, y tampoco recupera a Dani Carvajal ni Robin Le Normand, habituales que no pudieron jugar los últimos encuentros por lesión.
Junto a Joan García, son novedad en la convocatoria la inclusión del central del Arsenal Cristhian Mosquera, el centrocampista de la Real Sociedad Barrenetxea y el extremo de Osasuna Víctor Muñoz.
Regresa a la selección Carlos Soler, cuyo último partido con España fue en la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022, y tras lesión lo hacen Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal. Jugadores como Marcos Llorente y Pablo Fornals repiten en la citación y ganan fuerza de cara a la próxima Copa del Mundo.
Tras la suspensión de la Finalissima que debía disputar ante Argentina en Catar, la selección española se enfrentará a Serbia el viernes 27 de marzo en Villarreal y a Egipto el lunes 30 de marzo en Barcelona.
La lista de España para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto la integran:
- PORTEROS
Unai Simón (Athletic Club)
David Raya (Arsenal/ING)
Álex Remiro (Real Sociedad)
Joan García (Barcelona)
- DEFENSAS
Pedro Porro (Tottenham/ING)
Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Aymeric Laporte (Athletic Club)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Cristhian Mosquera (Arsenal(ING)
Marc Cucurella (Chelsea/ING)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
- CENTROCAMPISTAS
Rodri Hernández (Manchester City/ING)
Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
Pedri (Barcelona)
Pablo Fornals (Betis)
Carlos Soler (Real Sociedad)
Fermín López (Barcelona)
Ander Barrenetxea (Real Sociedad)
- DELANTEROS
Dani Olmo (Barcelona)
Álex Baena (Atlético de Madrid)
Víctor Muñoz (Osasuna)
Lamine Yamal (Barcelona)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)
Ferran Torres (Barcelona)
Borja Iglesias (Celta). EFE