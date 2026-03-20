Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, proclama a Argentina bicampeona en un giro que nadie vio venir.
El pasado domingo quedó marcado por la frustración deportiva. La UEFA confirmaba la cancelación definitiva de la Finalissima entre España y Argentina, un duelo que prometía paralizar al mundo desde el césped de Lusail, en Catar.
El conflicto bélico en Oriente Medio fue el detonante que obligó a descartar la sede original. Pese al prestigio de Catar organizando grandes eventos, la seguridad de los planteles y la afición no podía garantizarse plenamente aquel día.
Incluso se barajó un formato de ida y vuelta entre Madrid y Buenos Aires. Esta opción, diseñada para celebrarse antes de 2028, también fracasó por la falta de consenso, dejando a los fanáticos sin el esperado choque de campeones.
Argentina propuso postergar el trofeo hasta después del Mundial 2026. Sin embargo, el apretado calendario de la selección española hizo imposible encajar las fechas, cerrando la última puerta a una solución negociada entre las partes.
La rigidez de la AFA al exigir jugar únicamente el 31 de marzo fue el clavo final en el ataúd del evento. La UEFA calificó la fecha como "inviable", lamentando que la estrecha colaboración con Conmebol no fuera suficiente para ceder.
En medio de este caos administrativo, el mundo del fútbol quedó atónito ante las palabras de Alejandro Domínguez. El presidente de la Conmebol aprovechó un sorteo continental para lanzar una declaración que nadie esperaba aquel domingo.
Domínguez, con una contundencia que rozó lo polémico, decidió "declarar" a Argentina como bicampeona de la Finalissima.
La noticia corrió como la pólvora, generando una mezcla de incredulidad y debate en todas las redacciones deportivas.
Esta declaración de Alejandro Domínguez ha terminado por fracturar la narrativa de la final.
Aquel gesto del dirigente paraguayo fue interpretado como un respaldo total a la postura de la AFA.
La sorpresa fue mayúscula en Europa, donde la prensa cuestionó la validez de un bicampeonato sin partido previo.
La Finalissima de 2026 pasó a la historia no por sus goles, sino por la falta de ellos.
El "bicampeonato" de escritorio de Argentina se convirtió en uno de los episodios más curiosos. Cabe mencionar que la UEFA no ha hecho oficialnada.
Pese al revuelo causado por las declaraciones de Alejandro Domínguez, hasta el momento impera un silencio absoluto por parte de los protagonistas directos.
Ni la Real Federación Española de Fútbol ni la Asociación del Fútbol Argentino han emitido comunicados oficiales validando o desmintiendo este "bicampeonato"