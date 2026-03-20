Cristiano Ronaldo sacude a México y Portugal presenta una convocatoria previo al Mundial

La ausencia del astro portugués marca la convocatoria anunciada por el técnico, que apostó por nuevas caras para los amistosos frente a México.

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 08:11 -
  • Agencia EFE
Cristiano Ronaldo, de baja por lesión desde febrero, no forma parte de la convocatoria anunciada este viernes por el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, que sí contará para jugar en los amistosos contra México y Estados Unidos con el jugador del Real Sociedad Gonçalo Guedes, el medio del Mallorca Samu Costa y el defensor del Villarreal Renato Veiga.

En una rueda de prensa celebrada en la Ciudad del Fútbol, ubicada en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), Martínez anunció a los 27 convocados "más uno", en referencia al fallecido Diogo Costa.

Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting de Portugal, POR), José Sá (Wolverhampton, ING).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City, ING), Diogo Dalot (Manchester United, ING), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Tomás Araújo (Benfica, POR), António Silva (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

Centrocampistas: João Neves (PSG, FRA), Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Rodrigo Mora (Oporto, POR), Mateus Fernandes (West Ham, ING).

Delanteros: Ricardo Horta (Braga, POR), Pedro Gonçalves (Sporting, POR), João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP) y Gonçalo Ramos (PSG, FRA).EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

