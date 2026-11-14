¡Guerra antes del España-Inglaterra! De la Fuente responde a Tuchel

Madrid, España.

La previa del duelo entre España e Inglaterra por la Liga de Naciones de la UEFA se calentó después de unas declaraciones de Luis de la Fuente y Thomas Tuchel sobre el racismo en el fútbol. Los seleccionadores de ambas potencias protagonizaron un intercambio de mensajes que elevó la tensión antes de uno de los partidos más esperados de la jornada internacional. Todo comenzó cuando Tuchel, entrenador de Inglaterra, explicó que había advertido a sus futbolistas sobre el protocolo antirracista que podría activarse durante el encuentro de este domingo 15 de noviembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. La medida, según explicó el técnico alemán, forma parte de las precauciones habituales para afrontar un partido de esta magnitud. La respuesta de De la Fuente no tardó en llegar. El seleccionador español fue consultado sobre las palabras de su homólogo y aprovechó la oportunidad para defender a su país y a sus aficionados, con un mensaje contundente que rápidamente generó repercusión.

"Decidle a Thomas que en España no hay racismo. Así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra. En España no hay racismo, no somos racistas ninguno", manifestó el entrenador de la selección española durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Las declaraciones de De la Fuente llegaron rápidamente a conocimiento de Tuchel, quien también fue consultado sobre la postura de su colega durante su rueda de prensa previa al enfrentamiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El seleccionador inglés rechazó que sus palabras debieran interpretarse como una acusación contra España o su afición. Según explicó, simplemente había respondido a una pregunta de los periodistas y había recordado a sus jugadores los procedimientos que deben conocer ante una eventual situación de racismo. “Yo fui muy educado al responder una pregunta y vais corriendo a decirle a tu entrenador (Luis de la Fuente) que yo he hablado de que hay racismo en España. Yo nunca he hablado de racismo en España. Sólo respondí a una pregunta sobre lo que había pasado (en 2004). Nunca espero que haya situaciones de racismo. Un vestuario es el sitio con menos racismo en el mundo. La prensa crea muchísima confusión por nada. Eso no debería pasar”, advirtió el técnico en el Metropolitano.