  1. Inicio
  2. · Deportes

Panamá clasifica al Mundial 2026 y Guatemala golea a Surinam

Panamá clasificó a su segundo Mundial tras quedarse con el primer lugar de su grupo.

  • 18 de noviembre de 2025 a las 14:32 -
  • Agencia EFE
Panamá clasifica al Mundial 2026 y Guatemala golea a Surinam

Los dos juegos se disputan simultáneamente en el cierre de las Eliminatorias de la Concacaf.

 Foto EFE
Ciudad de Panamá, Panamá.

La selección de Panamá se clasificó este martes al Mundial de 2026 al derrotar por 3-0 a El Salvador en un partido llevado a cabo en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

El equipo canalero se adelantó en el marcador con gol tempranero de César Blackman al minuto 17 mediante un potente remate en el área chica, mientras que el segundo llegó por intermedio de Eric Davis, que amplió la ventaja de penal.

José Luis Rodríguez terminó de apuntalar el triunfo panameño con un zapatazo de izquierda en el minuto 85, a lo que siguió una explosión de alegría y a la vez de tranquilidad para la roja centroamericana.

Honduras fuera del Mundial y batacazo en Concacaf: sorpresa con clasificadas

Panamá selló su clasificación mundial al minuto 85, José Luis Rodríguez de pierna izquierda la puso en el fondo de las redes para el 3-0.

Acciones del Panamá vs El Salvador

-- GUATEMALA VS SURINAM --

La selección de Guatemala venció este martes por 3-1 a Surinam en el cierre de la fase de grupos de las eliminatorias de la Concacaf, un resultado que, combinado con la victoria de Panamá, privó al conjunto caribeño del boleto directo al Mundial 2026 y lo relegó a la repesca intercontinental.

En el estadio Manuel Felipe Carrera 'El Trébol', la escuadra guatemalteca, ya sin opciones matemáticas de clasificar, jugó por el honor y brindó una última alegría a su afición frente a un rival que llegó como líder del grupo A, pero que sucumbió ante la presión.

Acciones del Guatemala vs Surinam

TABLAS DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS DE CONCACAF

¿Robo? Adiós al Mundial por culpa del VAR en el 107: Concacaf pendiente

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias