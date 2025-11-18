Panamá clasifica al Mundial 2026 y Guatemala golea a Surinam

La selección de Panamá se clasificó este martes al Mundial de 2026 al derrotar por 3-0 a El Salvador en un partido llevado a cabo en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña.
El equipo canalero se adelantó en el marcador con gol tempranero de César Blackman al minuto 17 mediante un potente remate en el área chica, mientras que el segundo llegó por intermedio de Eric Davis, que amplió la ventaja de penal.
José Luis Rodríguez terminó de apuntalar el triunfo panameño con un zapatazo de izquierda en el minuto 85, a lo que siguió una explosión de alegría y a la vez de tranquilidad para la roja centroamericana.
Panamá selló su clasificación mundial al minuto 85, José Luis Rodríguez de pierna izquierda la puso en el fondo de las redes para el 3-0.
Acciones del Panamá vs El Salvador
-- GUATEMALA VS SURINAM --
La selección de Guatemala venció este martes por 3-1 a Surinam en el cierre de la fase de grupos de las eliminatorias de la Concacaf, un resultado que, combinado con la victoria de Panamá, privó al conjunto caribeño del boleto directo al Mundial 2026 y lo relegó a la repesca intercontinental.
En el estadio Manuel Felipe Carrera 'El Trébol', la escuadra guatemalteca, ya sin opciones matemáticas de clasificar, jugó por el honor y brindó una última alegría a su afición frente a un rival que llegó como líder del grupo A, pero que sucumbió ante la presión.