Kendall Waston previo al duelo contra Honduras: “Mañana es una final”

San José, Costa Rica.

El defensor central costarricense, uno de los líderes del equipo por su amplia trayectoria con la Tricolor , habló sobre lo que espera para Costa Rica, el crecimiento que ha mostrado la selección y también recordó el gol que le marcó a Honduras en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018 .

Las selecciones de Honduras y Costa Rica se enfrentarán en el último partido de las eliminatorias rumbo al Mundial United 2026 . Previo al encuentro, Miguel “Piojo” Herrera y Kendall Waston ofrecieron una conferencia de prensa a los medios de comunicación.

Para Rusia 2018 todos recordamos aquel gol suyo que nos dio la clasificación contra Honduras. ¿Qué tanta diferencia se encuentra entre la realidad de esa selección y la realidad de ahora, y el momento en que llega la selección de Costa Rica?

Buenas tardes a todos. Obviamente el pasado fue lindo por lo que representó y por todo lo que conlleva. En el presente, obviamente son muchas circunstancias. Este es nuestro último partido, en el cual estamos con la mentalidad y convicción de ir a hacer las cosas lo mejor posible y ojalá encontrarnos con nuestro mejor nivel para sacar ese partido tan importante. Aquí no importa quién meta el gol, quién haga la asistencia. Lo importante es sacar los tres puntos, porque todos ya hemos hecho los números y lo que nos compite es sacar esa victoria ante Honduras .

¿Cómo hacer para que esta situación de una posible eliminación no marque a esta generación? En el 2009 fue una generación que después tuvo un gran éxito en Brasil 2014, pero ahora, ¿cómo hacer para que esta generación no se quede estancada y pueda avanzar de cara a los próximos procesos?

Primero, estoy pensando positivo, la verdad. Obviamente están las dos circunstancias. Yo más bien estoy visualizando que todo se dé de la manera en que queremos. Las generaciones se van marcando de una u otra manera. Me acuerdo de la generación de Keylor, de Bryan, cuando ellos estuvieron en la eliminación para Sudáfrica; después vino un gran avance de evolución en el fútbol del país y de la selección. Entonces, gracias a ellos hay varios muchachos que están jugando en el exterior, y creo que eso también les va a ayudar a ir mejorando día con día. Y bueno, está en cada quien si quiere mejorarse y avanzar en su profesión. Y nosotros, obviamente, repito, estamos pensando positivo, porque lo primero que está en nuestras mentes es avanzar.

Kendal, ¿qué tanto les impactó a ustedes cuando se percataron de que Honduras había perdido con Nicaragua? ¿Qué tipo de partido esperas, cuando también estamos pendientes de lo que esté pasando allá entre Haití y Nicaragua?

Esperamos, obviamente, una final, porque tanto nosotros como Honduras ocupamos y queremos ganar. Y sobre el resultado que se dio de Nicaragua ante Honduras, pues nosotros estábamos jugando, y cuando nos enteramos al final, pues... Sabemos que también Nicaragua es un equipo que juega muy bien. Entonces, en estas eliminatorias con partidos tan cerrados, el margen de error va disminuyendo y son los pequeños detalles los que hacen la gran diferencia. Para algunos les pudo sorprender, pero bueno, así es la eliminatoria: no podemos dar por menos a nadie. Y ahora nosotros, en esta final que tenemos el día de mañana contra Honduras, vamos a esperar un partido sumamente fuerte, agresivo. Y como son las finales, valga la redundancia, pues hay que jugarla a muerte.