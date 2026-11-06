El "matador" que brilla en USA impresionó en Alemania y sueña jugar con Honduras

Nueva York, Estados Unidos. A fuerza de goles, un joven de sangre hondureña se ha convertido en una de las figuras y promesas de las divisiones menores del equipo Red Bulls Next Pro, club vinculado a la MLS, donde en la década de 1990 brilló el exfutbolista catracho Amado Guevara. Su nombre es Jacob Valeriano Zambrano. Con apenas 14 años, ya está en boca de todos por sus habilidades en la cancha, su liderazgo y su olfato goleador, cualidades que lo han convertido en uno de los jugadores más destacados de las competencias juveniles. Jacob ingresó a la academia del equipo neoyorquino cuando tenía 10 años. Desde entonces, su crecimiento futbolístico ha sido constante, hasta convertirse en una amenaza para los porteros rivales en los torneos en los que participa. En 2025 vivió una de sus mejores temporadas: anotó 39 goles y registró nueve asistencias. Su rendimiento llamó la atención del Hoffenheim de Alemania, que en julio pasado lo invitó a participar en uno de sus campamentos. Jacob respondió con dos goles y dos asistencias en el partido en el que tuvo oportunidad de jugar.

Su actuación también despertó el interés de los observadores de talento del Mainz, equipo de la Bundesliga, que le extendió una invitación para entrenar durante 10 días con sus divisiones menores. Sin embargo, antes deberá contar con la autorización del Red Bulls. Medios internacionales como ESPN también se han acercado para realizar reportajes sobre sus actuaciones con el equipo neoyorquino. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Jacob es hijo de Élmer Javier Valeriano, hondureño originario de Choloma, y de Vera Zambrano, originaria de La Lima. El joven es ambidiestro y se desempeña como centro delantero, aunque también ha mostrado condiciones para jugar como extremo o mediapunta, en la posición conocida como número 10. Su talento también ha dejado huella en competencias internacionales. En un torneo disputado en Malta anotó ocho goles y tuvo entre sus rivales a la Juventus y al Torino, ambos clubes italianos. En otra competencia, celebrada en Islas Caimán, recibió el premio al jugador más valioso (MVP), luego de marcar cuatro tantos y contribuir al triunfo 4-1 en la final frente al Inter Miami, equipo en el que juega Thiago Messi, hijo del astro argentino Lionel Messi.

"Juego todos los días"