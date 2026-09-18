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Bayern receta paliza al Union Berlín y Kane hace historia en la Bundesliga

El delantero llegó a los 100 goles con el Bayern en partido record en su carrera.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 17:10 -
  • Agencia EFE
Bayern receta paliza al Union Berlín y Kane hace historia en la Bundesliga

Kane es uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro esta temporada. FOTO EFE.

Alemania.

El Bayern se impuso este viernes con una escandolosa goleada por 7-0 al Union Berlín, con un gol de Jamal Musiala, dos de Harry Kane, uno de ellos de penalti, tres de Michael Olise y uno de Ismael Saibari en un partido que controló a placer y en el que la resistencia del rival duró sólo poco más de un cuarto de hora.

Musiala abrió el marcador en el minuto 18, con un gran disparo cruzado desde fuera del área a pase de Alphonso Davies en una jugada que se había iniciado con una recuperación de pelota de Aleksandar Pavlovic.

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Hasta ese momento el Bayern había tenido un control casi absoluto del partido, había acaparado la pelota y no había permitido prácticamente ninguna acción ofensiva del Union, pero había tenido poca llegada.

Sólo dos remates de Olise, uno demasiado central en el minuto 2 y otro por encima de la portería en el minuto 16 estaban en el apartado de disparos con dirección a puerta ante un Union muy replegado y que dejaba pocos espacios.

Después las llegadas empezaron a hacerse más frecuentes. En el minuto 22 el meta del Union, Friedrich Rönnow, paró un cabezazo a quemarropa de Jonathan Tah a centro de Joshua Kimmich. En el 39, Olise remató contra el cuerpo de Rönnow.

El segundo gol del Bayern llegó en el minuto 39 en un penalti provocado por Olise que recibió una falta dentro del área y convertido por Harry Kane, que marcó así su gol número 100 en la Bundesliga.

Antes del descanso, en el minuto 43, Olise marcó con un remate a la escuadra desde fuera del área a pase corto de Musiala que había ganado un rebote tras una falta lanzada por Kimmich.

El partido estaba liquidado y, aunque el Union tuvo un conato de reacción y al comienzo de la segunda parte tuvo dos buenas llegadas, en un remate de Haberer y un cabezazo de Rothe ante los que Manuel Neuer respondió con dos buenas paradas, lo que vino fue el cuarto tanto para el Bayern con un remate de cabeza de Kane a centro de Olise en el minuto 54.

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Al Bayern empezó a salirle prácticamente todo lo que intentaba, Ismael Saibari hizo el quinto, Olise el sexto y el séptimo completando su fiesta personal.

En el sexto, recibió un buen pase de Tom Bishof dentro del área, regateó a Rönnow y marcó a puerta vacía. En el séptimo marcó con un misil desde fuera del área.

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Agencia EFE
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