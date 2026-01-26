Edwin Rodríguez atiza contra la prensa de Costa Rica y envía mensaje

Tegucigalpa, Honduras.

Rodríguez se refirió ante la prensa de Costa Rica a la situación de Jorge Álvarez , a quien considera con nivel para competir en una liga superior, aunque defendió el valor futbolístico de la Liga Nacional de Honduras, señalando que, si bien existen diferencias económicas y estructurales, en lo deportivo no hay una brecha tan marcada.

Edwin Rodríguez fue el anotador del Olimpia en el triunfo ante el Génesis PN en su debut en el torneo Clausura 2026. Tras el partido, el jugador de los Albos se refirió a su gol en la fecha 1, que le permitió qudarse con los primeros puntos de la temporada.

Además, el mediocampista habló del duelo ante el América, destacando la importancia de afrontar cada partido paso a paso, sin descuidar el torneo local, pero consciente de que el compromiso internacional es clave y representa una prueba exigente para el equipo.

Muy feliz, agradecido con Dios por anotar, por volver a jugar y por ayudar al equipo, que es lo más importante. Representa alegría, felicidad. Sí, consciente de que nos quedamos un poco cortos al final, sufriendo un poco, pero es de trabajo saber que todavía no estamos al nivel óptimo que queremos como equipo, en lo individual también, pero es de ir trabajando semana a semana para lograr ese nivel adecuado.

Buenas noches. ¿Qué representa Edwin en lo personal, después de lo doloroso que fue el torneo anterior? Volviste y hoy arrancás siendo el primer jugador en anotar en el torneo

Me decías el día del título que uno de tus objetivos este año era, aparte de seguir ganando, recuperar tu nivel, porque jugaste muy poco el año pasado. ¿Qué crees que debe pasar para que pronto veamos a la versión de Edwin Rodríguez que normalmente hemos visto?

No, creo que seguir entrenándome, seguir jugando, seguir tomando confianza, ya sea con goles, con asistencia o jugar bien. Así creo que agarra confianza el jugador y eso espero, que siga sumando, que todo vaya marchando bien en lo personal y en lo colectivo para llegar a ese nivel que, como te dije en la final anterior, quiero recuperar este año.

Edwin, ¿se está preparando de alguna manera distinta para ese compromiso importante que viene? Decía el profesor que el partido que sigue es el más importante, pero sabemos también que se está pensando en el América.

Bueno, creo que ahí le doy la razón al profe porque no podemos descuidar tampoco el torneo local. Sí sabemos lo importante que va a ser, que la gente también te exige más este torneo, pero al final también la liga es lo que la gente te exige. Es de ir paso a paso, partido a partido. Ahora nos va a tocar el miércoles, luego el fin de semana y ahí prepararemos el partido contra el América, pero sí, paso a paso.

Pero quizás lo complejo es sacarse de la mente un partido tan importante, sabiendo que es una serie tan corta. La liga te da chance de entrar sin importar, Edwin, pero en este torneo internacional, que es una deuda pendiente en el caso de ustedes

Sí, pero es que igual, si te relajas perdés el puesto, si no metés el pie como se debe, te puede pasar algo. No es de relajarte, creo que es de ir partido a partido y claro, como tú lo dices, es algo muy importante. No hay que sacar eso, pero sí creo que es primero hacer los viajes, que lleguemos bien, con salud, que es lo más importante, y de ahí preparar el juego que va a ser muy importante.

Espinel dijo: "Si yo fuera el representante de Jorge, yo no lo busco para que juegue en Centroamérica porque es el mejor jugador de Honduras en la actualidad para él". Vos que sos gran amigo de él, obviamente, vos que disfrutaste la oportunidad de estar fuera. Jorge está para otro nivel, al igual que vos, al igual que José Mario y otros compañeros tuyos.

Sí, la verdad que yo creo que está para poder jugar en otra liga mejor. A mí lo que sí no me gusta es que gente periodista de allá vea a la liga hondureña como muy de menos. Ellos pueden estar muy bien en lo económico, en lo estructural, en la estructura, pero creo que a nivel futbolístico estamos un poquito al lado. Tampoco es la gran diferencia, no podemos comparar. Tampoco es como la Premier League o la MLS. Hay que ser conscientes. Ellos están muy bien en lo económico, pagan muy bien, pagan mucho mejor que acá tal vez, y en la estructura creo que ellos tienen muy buena estructura, pero en lo futbolístico creo que estamos ahí al lado.

Se está siendo muy grosero con la Liga Nacional, con la crítica que se hace

Bueno, ahí son ustedes los que tienen que hacerse esa pregunta. Claramente nosotros sabemos que nosotros somos los responsables de poder subir el nivel de la liga. Intentamos hacerlo. Creo que con el hecho de que haya cancha buena se mejora. Hoy nosotros, tal vez en lo físico no subimos, pero generamos muchas ocasiones de gol. Que no las concretamos, eso era cosa, pero trabajamos para eso. Creo que la gente hoy se fue contenta por el triunfo, pero también porque generamos ocasiones de gol.

Te consulto una parte, Edwin. Se ha nombrado el director deportivo de la selección. Tú eres parte y vas a ser parte de ese nuevo proceso. ¿Qué piensas del director deportivo español? Por ahí se habla que también podría venir un técnico europeo o un mismo español. ¿Qué piensas para el aporte del fútbol hondureño?

Creo que todo lo que venga a aportar al fútbol hondureño es bienvenido. Que venga con ideas nuevas, con todo eso que representa el fútbol español hoy en día. En selección está ahí compitiendo con las mejores del mundo y en ligas también. Si viene a implementar cosas que se manejan allá, creo que puede ayudar al fútbol hondureño.