Diego Vázquez revela ofertas, habla de su hijo y envía mensaje a Said Martínez para el Mundial

Tegucigalpa, Honduras.

Diego Vázquez habló en exclusiva con Diario LA PRENSA y repasó varios de los temas más importantes de la actualidad futbolística. El técnico argentino reveló que recibió ofertas de otros clubes tras conquistar el título con Real Estelí en Nicaragua, analizó el debut de Honduras ante Argentina y los primeros minutos de Keyrol Figueroa con la Bicolor. Además, se refirió al histórico campeonato número 20 del Motagua, valoró el crecimiento de Matías Vázquez en Estados Unidos y compartió su visión sobre el presente del fútbol hondureño y los candidatos para la próxima Copa del Mundo.A

ENTREVISTA CON DIEGO VÁZQUEZ

Diego Martín Vázquez, cuéntanos, ganas el título en Nicaragua, Diego, ¿cómo has asimilado todo esto después de la fiesta que pasó? Sí, bueno, la verdad que bien, bastante contento. Costó mucho, lógicamente. Diriangén venía de ser tricampeón, creo, venía de ganar tres títulos consecutivos y bueno, ya tenía un equipo muy afinado y fue complejo superarlos. Creo que lo hicimos bien, merecimos ganar en los 180 minutos y bueno, al final en los penales se dio lo que merecíamos. Entonces, bueno, contento por lograrlo en el primer torneo y tratando de mejorar y de crecer como siempre.

¿Era una misión, Diego, para vos un objetivo poder lograr un título fuera de Honduras, ya que lo intentaste en otro lado, no se te pudo dar la oportunidad, ahora logras algo que quizás lo buscabas en tu carrera profesional? No, mira, es que cuando uno llega a los equipos, hay equipos que obviamente exigen diferentes objetivos. Si vos te pones a ver, los objetivos, bueno, en su época de conducción del Motagua, ganamos; en la Selección creo que nos fue bien. Ahora, si me decís el objetivo de Puntarenas, ¿cuál es? Salvar el descenso. Lo logramos, dejamos al equipo salvado. En Marquense es lo mismo y bueno, ahora Estelí, yo creo que el objetivo era el título y también lo logramos. Creo que en los dos otros países logramos el objetivo que nos pidieron los directivos. Si bien en Punta Arenas pasa que hay veces que los directivos te piden un objetivo y ya después quieren otro, pero hay realidades y realidades de todos los equipos en determinado país. Entonces creo que hicimos un muy buen trabajo en Punta Arenas y también en Marquense, y ahora si te piden título en esos equipos ya es diferente. Y esta es una realidad, ahora que te fuiste a Nicaragua, Diego, ¿qué tan distante está el fútbol de Nicaragua con nuestro país, vos que tenés tanta experiencia aquí en Honduras? Sí, lo comentaba en otras entrevistas anteriores, que ha crecido mucho. Bueno, de hecho lo sufrimos en la última eliminatoria. El fútbol de Nicaragua está creciendo. No te digo que ya está a la par, pero yo recuerdo épocas anteriores de CONCACAF, que había diferencia. Ahora ya está parejo, está creciendo mucho el fútbol de la zona y bueno, se nota en la Selección y en CONCACAF también. Entonces en eso tenemos que tratar de seguir evolucionando más rápido a la par de los demás equipos de los demás países de Centroamérica. ¿Y cuál es tu actual situación, Diego? ¿Vas a continuar en el Real Estelí, que por ahí he escuchado que tu nombre ha salido por otros lados? Sí, sí, la verdad que me trataron muy bien. Si estamos contentos vamos a seguir en Estelí. Bueno, clasificamos también a CONCACAF, entonces estamos contentos en Estelí, agradecido con la gente que me dio trabajo. Sí tuve llamados, pero no me gustaría decirlo por respeto a todos, a la gente de Estelí, también a los que me llamaron, que siempre es bueno que me tengan en cuenta. Sí, te digo porque sonó tu nombre en Olancho, hace poco escuchaba tu nombre también para Marathón. ¿Son esas opciones las que me decís? Como te digo, no me gustaría dar nombres de equipos por lo mismo. Por respeto estoy en Estelí, estoy bien con contrato y bueno, soy respetuoso de la gente que me da trabajo. ¿Por cuánto tiempo seguís ligado al Real Estelí? Cuando llegué firmé por dos años, tengo dos años de contrato. Recién estamos en el primer torneo. Pero bueno, en el fútbol siempre sabemos que están los resultados también, así que entendemos toda esa parte muy bien. ¿Contenta la gente de Real Estelí cuando al primer torneo les regalas el título? Sí, claro, claro, todos, todos. No solo, es un trabajo, un esfuerzo de todos: los directivos, obviamente los jugadores, principales protagonistas, todo el cuerpo técnico. Y sí, lógico, contento porque hacía mucho que no se podía lograr ese objetivo, a pesar de que es un club que trabaja muy bien. Copa Centroamericana, Diego, ya se conoce el grupo donde te va a tocar, que por cierto te va a tocar contra un equipo hondureño como Marathón. Tenés también al Herediano, al Antigua y al Alianza. ¿Cómo ves ese grupo? No, complejo todo, todos fuertes de Centroamérica. Todos los partidos, sabemos que en toda la Copa no hay equipo fácil. Incluso, prácticamente no hay. Se puede decir que en los papeles es un grupo complejo, pero bueno, esperemos estar bien. Es importante ganar los partidos de local, que tenemos dos partidos de local en el medio y bueno, después también, obviamente que los puntos afuera son importantes para poder seguir creciendo en la Copa. Pero bueno, también ahora empezamos, ya esta semana empezamos la pretemporada para prepararnos y llegar bien a los dos, al torneo local y a la Copa. Es el grupo prácticamente que le llaman el grupo de la muerte. No sé si lo ves así de esa manera, Diego, porque están los campeones de la región. Prácticamente todos. Es que en toda la Copa no hay un equipo fácil. En su momento uno puede decir Verdes de Belice, pero no es fácil ir a ganar a Belice tampoco. Esto no es sencillo, a nosotros en su momento nos costó también. Así que no, no hay. En esta Copa no hay un partido que uno pueda decir que es ganable o es fácil. Hay que estar muy bien para poder avanzar de ronda, para poder pasar a la otra fase. ¿Vas a reforzar el equipo? ¿Cómo tenés planificado? ¿Cuántos refuerzos, Diego? Sí, estamos trabajando ahí con algunos refuerzos locales que vienen y bueno, otros chicos extranjeros. Estamos trabajando porque el cupo en Nicaragua son cuatro y uno en el banco, son cinco extranjeros, y tenemos ahí un par de cupos. Pero bueno, todavía no se concretan, en estos días seguro se concretarán para llegar bien, más con todo el grupo que tenemos del torneo anterior, para llegar bien a la Copa. ¿No se te ha cruzado por la mente llevar a un futbolista hondureño, de esos que vos conocés muy bien del fútbol hondureño, que te puedan ayudar a reforzar el equipo? Sí, siempre hemos estado hablando. Bueno, en su momento en Marquense se habló con un par y bueno, ahora también estamos. Pero bueno, a veces es el tema del cupo y necesitamos en determinados puestos. O sea, tiene que estar la coincidencia de que tengamos el cupo extranjero en el puesto que es el jugador que necesitamos. Pero sí, siempre estamos viendo lo que hay en el medio de Centroamérica y más a los jugadores que conocemos. Ajá, ¿y qué áreas son, por ejemplo, las que visualisas que tenés que reforzar en el equipo? ¿El guardameta, por ejemplo, que me decís?​​​​​​ Sí, bueno, va a llegar un chico uruguayo en la portería. Tenemos central y delantero argentino, que ya están del torneo pasado, y bueno, seguramente ahí estamos viendo en la mitad de la cancha para usar el cupo que nos queda. ¿Qué te pareció el partido de Honduras desde tu análisis como técnico? Creo que un partido similar al que vivimos en aquella época, aunque a Argentina la veía más fuerte ahora. Jugó prácticamente con la mayoría de jugadores alternativos, de suplentes, que bueno, son suplentes, obvio, todos jugadores de mucho nivel de Europa. Y bueno, son partidos donde sabemos que hay una diferencia muy marcada y se vio en la cancha, normal, nada nuevo.

Creo que Honduras estuvo ordenado, por un momento lo hizo bien en la parte defensiva Sí, obvio, le costó manejar la pelota, que era de esperar, y le costó un poco llegar al arco. Pero en la previa se sabía que el partido iba a ser de esa manera. Pero bueno, muchos chicos jóvenes que están creciendo, esperemos que sigan mejorando. Eso te iba a decir yo, se está hablando mucho de que este va a ser un cambio, de una u otra manera, generacional, Diego, para darle oportunidad a nuevos muchachos ¿Ves ese proyecto a futuro que nos pueda llevar por buen camino? Sería lo ideal. Lo que sí, tienen que crecer rápido, el fútbol no te espera, el tiempo es limitado, pero bueno, esperemos que mantengan el proceso y que los técnicos puedan tener el tiempo para trabajar y para evolucionar. ¿Viste el accionar de este muchacho del que se ha hablado tanto en la prensa y en los medios? ¿Qué te pareció los pocos minutos que ingresó Keyrol Figueroa? Lo que pasa es que es difícil juzgarlo ante un partido donde le llegaba muy poco la pelota al estar de delantero, donde Honduras estaba en bloque bajo y Argentina tenía la posesión. Entonces es difícil porque el delantero ahí prácticamente es contra todos. Vos que tenés tanta experiencia, Diego. Bueno, viniste del extranjero a nuestro país, te naturalizaste. ¿Qué pensás de estos muchachos y de esto que se está haciendo de ir a buscar estos hondureños que han estado o están regados por todo el mundo y que tienen talento o se pretende que puedan aportarle a la Selección? ¿Qué tan beneficioso puede ser para el país? Siempre tiene que ser un complemento. También tiene que haber un sentido de pertenencia, tienen que, obviamente, querer ellos. Tienen que tener un funcionamiento en sus clubes y bueno, a partir de un mix de la gente que está en Honduras con la gente que está afuera, armar una selección fuerte que pueda mejorar, ser competitiva y clasificar a un Mundial, que es el objetivo final. Esperemos que sí, que ahí ya depende del crecimiento de cada jugador y de cómo lo vayan llevando en este caso. Claro, cóntame, ¿y a Matías Vázquez cómo le va? Entiendo que estás por allá de visita con él. Acá estamos. Estuvimos viendo un entrenamiento, un partido, la verdad que bien. Está en un equipo súper profesional, trabajan muy bien. Estuve hablando con su técnico, Sammy Castellano, y bueno, tiene un proceso a largo plazo para crecer y la verdad que muy bien. Una grata sorpresa. Ha crecido mucho en la MLS, bueno, donde está, como te digo, tienen todas las condiciones. Entrenan desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, están casi todo el día en el club, tienen psicólogo, nutricionista, tienen todas las instalaciones, cancha sintética, cancha de grama. La verdad, con todas las comodidades para crecer y trabajan muy bien con todo el cuerpo técnico y el staff que tienen, conjuntamente con la primera de Cincinnati. Así que bien, está creciendo, ha crecido muscularmente, ha subido de peso y lo veo bastante bien. Va a seguir evolucionando, el nivel de acá es alto y bueno, esperemos que le sirva para crecer.

Me imagino que está deseoso, Diego, de poder tener la oportunidad en la Selección porque estaba en ese proceso y quizás este cambio, no sé si lo quitó un poco del radar o tendrá esa posibilidad, porque recién inicia este proceso. Creería que sí. O sea, viene con todo el proceso. En el fútbol nadie te regala nada. Creo que hizo más de 12 goles en primera en Motagua, que no es tema menor, y fue de los pocos jugadores que salieron al exterior en el último año. Entonces, no depende de nosotros. Esperemos que lo llamen y que lo vean, por lo menos que tenga la oportunidad. Pero bueno, no es algo que depende de nosotros. Entendemos que después hay funcionamientos, hay gustos también del técnico y somos muy respetuosos de esa parte. En el caso tuyo, Diego, sos técnico, sos padre, pero hay que ser realista. A veces es el momento de ese tema de los gustos de los técnicos. No, ahora soy padre, voy a actuar como padre. Entendemos totalmente. Pero como te digo, en el fútbol nadie te regala nada. Yo creo que se lo ha ganado pulso, no tiene nada que ver en este caso conmigo, con todos los goles que hizo en Motagua en poco tiempo en primera. Y como te digo, salió al exterior, que no es fácil, porque no todos los días salen jugadores de Honduras. Y bueno, esperemos que siga creciendo y en el futuro, bueno, ya eso es parte del técnico, si lo llama o no. La tarea de él es seguir creciendo y mejorando, y tratar de estar bien siempre. ¿Viste la final del fútbol hondureño? Motagua campeón, ¿qué te pareció también? Porque no hemos hablado de ese tema Yo creo que Motagua fue superior, por lo menos en ese partido. No vi toda la liga porque, lógico, estábamos con trabajo. Sí, el partido de la final lo vi. Creo que Motagua fue superior, mereció ganar el partido en los 90 minutos y bueno, se le terminó dando en los penales, que los ejecutó muy bien y definió muy bien la final. Así que felicitarlo por el campeonato y contento por toda la gente que está en Motagua. Futbolísticamente, hay muchas personas que piensan, Diego, que el balompié nacional de Honduras ha decrecido. ¿Qué pensás vos? Mira, no sé si la palabra es que ha decrecido, pero sí que no ha evolucionado a la altura de los demás países. Fue muy fuerte, pegó mucho la pandemia, todo el trabajo de las ligas menores, la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es solo Honduras. A Costa Rica ahora le pasó lo mismo, que no clasificó, y bueno, el único que está de Centroamérica es Panamá, creo, en el Mundial. Y a veces son momentos, son generaciones. Tampoco hay que ser tan catastróficos ni tan optimistas. Hay que aceptar la realidad, tener realismo y, a partir de ahí, tratar de mejorar.

