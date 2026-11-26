Republica Checa.

El FC Lugano de Suiza sufrió este jueves una derrota de 2-0 frente al FK Jablonec de República Checa, en partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League, disputado en el Stadion Střelnice, en territorio checo. En el encuentro tuvo participación el delantero hondureño Dereck Moncada, quien ingresó al terreno de juego al minuto 81 en sustitución del futbolista Ahmed Kendouci. De esta manera, el atacante catracho disputó aproximadamente nueve minutos, más el tiempo añadido, sumando una nueva participación en una competición europea. Así fue el rendimiento del hondureño en Sofascore

El compromiso comenzó con un primer tiempo bastante disputado, en el que ninguno de los dos equipos consiguió abrir el marcador. Ambos conjuntos se marcharon al descanso con el empate sin goles. Sin embargo, en la segunda mitad el equipo local encontró los espacios para hacer daño. Martin Cedidla abrió el marcador al minuto 70, mientras que Lamin Jawo sentenció el encuentro al 85, estableciendo el definitivo 2-0 a favor del Jablonec. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Moncada ingresó cuando el encuentro todavía estaba abierto, pero no pudo evitar la derrota del conjunto suizo, que vio interrumpida su racha de tres victorias consecutivas en el torneo.

¿Cómo queda el FC Lugano en la clasificación? Antes de este compromiso, el FC Lugano llegaba como líder de la clasificación general de la Conference League, con nueve puntos después de ganar sus primeros tres encuentros.