Cruz Azul, expulsado de la Champions de Concacaf

Ciudad de México, México.

El sueño internacional de Cruz Azul llegó a su fin de la manera más amarga. La Máquina no logró pasar del empate 1-1 frente a Los Angeles FC y quedó eliminada de la Liga de Campeones de la Concacaf, en un resultado que deja un sabor de frustración entre jugadores, cuerpo técnico y afición. El conjunto cementero llegaba al compromiso con la obligación de imponer condiciones y buscar la clasificación, pero se encontró con un rival ordenado, intenso y que supo jugar con la desesperación del equipo mexicano.

Los Angeles FC, de la MLS estadounidense, empató este martes 1-1 con el Cruz Azul mexicano para convertirse en el primer semifinalista de la Copa de campeones de la Concacaf, al ganar la serie por margen de 4-1. El uruguayo Gabriel Fernández anotó por los Azules, que dominaron el partido, mas carecieron de contundencia y perdieron el título ganado en el 2025, guiados por el entrenador uruguayo Vicente Sánchez. El gabonés Denis Bouanga descontó por los estadounidenses. Después de ser goleados por 0-3 el pasado martes en el partido de ida, los Azules del estratega argentino Nicolás Larcamón comenzaron con líneas adelantadas, aunque, desconcentrados, recibieron cuatro amonestaciones en los primeros 13 minutos. Luego de una falta en el área del español Sergi Palencia, en el minuto 15 el 'Toro' Fernández convirtió el penalti para poner el 1-0, con lo cual el cuadro de México logró su primer objetivo: hacer un gol temprano.

Como en la primera mitad, en la segunda los mexicanos salieron acelerados ante un rival que adoptó una actitud ofensiva y por momentos le quitó la pelota a los celestes. Los aficionados mexicanos, que retaron hace dos semanas con su grito homofóbico al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sin que hubiera consecuencias, y repitieron el acoso en los últimos partidos de liga, hoy insistieron, lo cual llevó a la suspensión momentánea del partido cinco minutos.

Recuperados por la pausa que les regalaron los aficionados del equipo contrario, el cuadro de Los Angeles presionó en la reanudación. Cuando más concentración necesitaba Cruz Azul en el 90+2 el argentino Gonzalo Piovi se hizo expulsar en una agresión ingenua y firmó la eliminación de su equipo. Segundos después, hubo una falta en el área del colombiano Willer Ditta y Bouanga convirtió el penal, el 1-1.

Frustrados, los hinchas repitieron el grito homofóbico, sin consecuencias. En la semifinal, Los Angeles FC enfrentará al ganador entre el Toluca mexicano y el Galaxy de Los Angeles de la MLS, que decidirán este miércoles su serie.

FICHA TÉCNICA:

1. Cruz Azul: Kevin Mier; Erik Lira (Mateo Levy, m.82), Gonzalo Piovi, Willer Ditta; Omar Campos, Jéremy Márquez (Christian Ebere, m.76), Agustín Palavecino, Rodolfo Rotondi, Carlos Rodríguez; Andrés Montaño (José Paradela, m.68), Gabriel Fernández. Entrenador: Nicolás Larcamón.