Italia aún puede jugar el Mundial 2026: Se aferra a increíble "milagro"

Según WANA, Agencia de Noticias de Asia Occidental, la Federación de Irán envió al ente rector del fútbol mundial una nueva solicitud, rechazada la de mudar la sede de sus partidos, que establece que la participación de su seleccionado “dependerá de garantizar la seguridad de sus atletas” pero a la vez aclara que “la decisión final sobre su participación recae en el gobierno iraní”.