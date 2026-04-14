Italia aún puede jugar el Mundial 2026: Se aferra a increíble "milagro"

¿La selección de Italia puede jugar el Mundial 2026? Sorpresa con lo último que se informa.
Italia vuelve a mirar de reojo al Mundial, aferrada a una posibilidad tan incierta como simbólica.
La Federación Italiana de Fútbol mantiene viva una mínima esperanza de disputar la Copa del Mundo 2026, pese a haber quedado fuera tras su derrota en la final de la repesca europea.
En un giro inesperado, factores externos al terreno de juego podrían reabrir una puerta que parecía definitivamente cerrada para la ‘Azzurra’.
El escenario se sostiene sobre una eventual retirada de Irán del torneo, motivada por el complejo contexto geopolítico que atraviesa Oriente Medio.
Italia y su selección de fútbol mantienen viva la esperanza de participar en el Mundial 2026 a través de una posible repesca extraordinaria si la FIFA decide actuar ante una eventual retirada de Irán por el conflicto con Estados Unidos.
La 'Azzurra', que no se clasificó para la Copa del Mundo al caer en la final de la repesca ante Bosnia y Herzegovina, sigue atenta a la evolución de un posible escenario en el que la eventual retirada de Irán podría abrirle la puerta de una vía mundialista, según adelantaron medios locales.
Según WANA, Agencia de Noticias de Asia Occidental, la Federación de Irán envió al ente rector del fútbol mundial una nueva solicitud, rechazada la de mudar la sede de sus partidos, que establece que la participación de su seleccionado “dependerá de garantizar la seguridad de sus atletas” pero a la vez aclara que “la decisión final sobre su participación recae en el gobierno iraní”.
En caso de renuncia iraní, el artículo 6.7 de la normativa de la FIFA, presidida por el ítalo-suizo Gianni Infantino, establece que el organismo rector del fútbol mundial puede designar un sustituto a su discreción.
En ese contexto, el ranking FIFA aparece como un factor clave. Italia, ubicada en el puesto 12, se perfila como una de las selecciones mejor posicionadas entre las no clasificadas, lo que podría jugar a su favor en caso de una decisión discrecional.
En el hipotético caso de que se disputara una repesca excepcional, podrían participar dos selecciones europeas, posiblemente las mejor posicionadas en el 'ranking' entre las no clasificadas, como Italia y Dinamarca, y dos asiáticas.
El sistema contemplaría semifinales y una final a partido único para decidir el último clasificado a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Por el momento no existe un calendario definido para la toma de una decisión al respecto, ya que todo dependerá de la evolución de la situación en Oriente Medio y de la confirmación oficial sobre la participación de Irán.
Además, la resolución final recaería en el Consejo de la FIFA, el principal órgano en la toma de decisiones de la organización, compuesto por 37 miembros y presidido por Infantino.
Mientras tanto, Italia espera. Tras el duro golpe de quedar fuera por tercera vez consecutiva, la posibilidad de una última oportunidad, por improbable que sea, mantiene viva una tenue pero persistente esperanza.
Igualmente, la resolución debería adoptarse con suficiente antelación al inicio del campeonato, previsto para el 11 de junio, y el reglamento fija sanciones económicas para las selecciones que se retiren con menos de 30 días de margen respecto a su primer partido, lo que sitúa el 12 de mayo como una fecha límite teórica.
Cabe señalar que Gattuso renunció al puesto como seleccionador de Italia tras el fracaso.