Cristiano anotó su gol 960 y se distancia de Messi: así fue su nueva anotación

Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo sentenció este miércoles el ajustado triunfo del Al Nassr por 1-2 en campo del Damac, partido correspondiente a la jornada 16 de la liga de Arabia Saudita.

El equipo del astro portugués llegó a los 37 puntos y mantiene la pelea por el liderato contra un Al Hilal que suma 41, pero que mañana podría estirar la ventaja si se impone sobre el Al Feiha ante su gente.

Los tantos para la victoria de Al Nassr fueron obra de Ghareeb (5') y, por su supuesto, Cristiano Ronaldo (50'). El capitán se fue en blanco en la jornada anterior, pero esta noche se reivindicó con un derechazo dentro del área.