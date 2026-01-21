  1. Inicio
  2. · Deportes

Cristiano anotó su gol 960 y se distancia de Messi: así fue su nueva anotación

El portugués se destapó con una nueva diana y se acerca a los mil goles en su carrera. Fue parte del triunfo del Al Nassr.

Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo sentenció este miércoles el ajustado triunfo del Al Nassr por 1-2 en campo del Damac, partido correspondiente a la jornada 16 de la liga de Arabia Saudita.

El equipo del astro portugués llegó a los 37 puntos y mantiene la pelea por el liderato contra un Al Hilal que suma 41, pero que mañana podría estirar la ventaja si se impone sobre el Al Feiha ante su gente.

Los tantos para la victoria de Al Nassr fueron obra de Ghareeb (5') y, por su supuesto, Cristiano Ronaldo (50'). El capitán se fue en blanco en la jornada anterior, pero esta noche se reivindicó con un derechazo dentro del área.

Cristiano Ronaldo gana batalla legal contra su exequipo: la millonada que recibirá

Recién empezando el segundo tiempo, con el marcador a favor, Cristiano Ronaldo recibió un pase preciso de Joao Félix y remató de primera intención para firmar el 0-2 de la noche.

El conjunto local intentó recortar distancias por medio de Harkaas al 69', pero no fue suficiente para rescatar el punto y menos para firmar la remontada

Con este tanto, Cristiano ya suma 16 dianas en la liga de Arabia, siendo el máximo anotador, sin mencionar que alcanzó los 960 goles en su carrera profesional y solo está a 40 de llegar a su objetivo marcado: los 1.000 festejos.

Su más cercano perseguidor sigue siendo Leo Messi, que suma 896 goles y volverá a competir oficialmente con Inter Miami en febrero, por lo que la distancia entre ambos por ahora es de 64 anotaciones.

Al Nassr y Cristiano volverán a la acción el próximo lunes cuando se midan contra el Al-Taawon FC en condición de local.

Pichichi Champions: Marcó doblete y le mete miedo a Mbappé en tabla de goleadores

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias