Antonela Roccuzzo calienta las redes con infartantes fotos en bikini: Messi reacciona

La esposa de Lionel Messi alborotó Instagram con unas sexys imágenes en bikini en Rosario.

Antonela Roccuzzo subió la temperatura en las redes sociales con unas sexys fotografías en bikini junto a Lionel Messi. El astro argentino hasta reaccionó al ver el cuerpazo de su esposa.

 FOTOS: Instagram
Considerados uno de los matrimonios más sólidos en el mundo del deporte, Lionel Messi y Antonela Roccuzzo han iniciado un nuevo año juntos, felices y enamorados.
Tal como ha sucedido anteriormente, la pareja argentina eligió su natal Rosario para disfrutar el arranque de este 2026, como bien lo han dejado ver en redes sociales.
La guapa esposa del futbolista ha compartido lo bien que la está pasando junto a su famoso marido y no solo ha derrochado romance, sino que también ha mostrado su espectacular cuerpazo.
Antonela Roccuzzo disfruta de las últimas horas de vacaciones en Rosario junto a Messi antes de emprender regreso a Miami para retomar sus rutinas.
Con el calor del verano argentino como testigo, ambos decidieron abrir una ventana a la intimidad de su descanso en su ciudad natal con un romántico posteo.
Este 16 de enero, Antonela compartió en su cuenta de Instagram un especial posado junto a Leo, mientras ambos aprovechaban un día soleado junto a la piscina de su casa en Rosario. Anto subió una serie de fotos colocó en el espacio para el texto algo tan simple como contundente.
En la foto se veía a la guapa madre de tres abrazando a su esposo por el cuello mientras él la tomaba cariñosamente por la cintura. Antonella Roccuzzo demostró su afecto a través de un dulce beso en la mejilla
La también influencer rosarina se dejó ver con un traje de baño estilo bikini de color rosa, luciendo muy sexy.
Antonella también compartió para sus casi 40 millones de seguidores en Instagram esta postal del día de sol que disfrutaron en su tierra. “Bomba sos”, la elogió en los comentarios su amiga Sofía Balbi, pareja del uruguayo Luis Suárez.
Y en sus historias, la rosarina publicó una selfie tomada frente al espejo en la que lucía guapísima en un bikini rosa con bies azules en contraste.
Lionel Messi inmediatamente se sumó a la caja de respuestas en la publicación de las fotos de Antonela Roccuzzo y colocó dos fueguitos y un corazón.
En la publicación destacan comentarios alabando el físico de Antonela quien lleva una vida fitness muy activa: "Diosa total. Cuando la constancia y la disciplina se nota" comenta una usuaria. "Eres de otro universo", "Envidia de la buena" comentan otras usuarias alabando la figura de"La Goat".
Cada vez que puede, Antonela Roccuzzo presume su esculpida figura y su perfecto bronceado.
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, es una figura pública y emprendedora con una carrera propia más allá de ser pareja del astro del fútbol. Tras estudiar en la Universidad Nacional de Rosario, donde cursó comunicación social y brevemente odontología, optó por dedicarse al modelaje y al mundo de la moda.
Actualmente la mujer de Messi mantiene colaboraciones con marcas como Adidas, Stanley y Ricky Sarkany. También ha sido embajadora de importantes campañas y organizaciones, incluidas colaboraciones relacionadas con UNICEF.
Antonela Roccuzzo ha sido portada en revistas como Vogue edición latinoamérica, además es dueña de su propia marca de ropa infantil llamada Enfans. Todo esto lo combina con su vida como madre de tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llevan más de 15 años juntos pues comenzaron su relación en 2007 y, tras años de noviazgo, se casaron el 30 de junio de 2017 en su ciudad natal de Rosario, Argentina.
Desde entonces han formado una familia con sus tres hijos y se han mantenido como una de las parejas más estables y duraderas del mundo deportivo.
