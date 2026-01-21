Pichichi Champions League: Marcó doblete y advierte a Mbappé en tabla de goleadores

Así marcha la tabla de goleadores de la UEFA Champions League tras la séptima y penúltima jornada de la fase liga. Harry Kane respondió a Kylian Mbappé y Fermín López sorprende.
Dani Olmo marcó este miércoles su primer gol en la Champions League 2025-2026. El delantero español se estrenó en el partido frente al Slavia Praga.
Robert Lewandowski también se estrenó este miércoles con su primer gol en la Champions League 2025-2026, anotando en el partido contra el Slavia Praga.
19. Gabriel Jesús - El delantero brasileño se estrenó como goleador en esta jornada de la Champions League con un doblete contra el Inter de Milán.
18. Viktor Gyökeres - El delantero sueco llegó a 3 goles en esta Champions League luego de marcar un gol en el triunfo del Arsenal (1-3) frente al Inter de Milán.
17. Camilo Durán - El extremo colombiano anotó un doblete esta jornada para el triunfo del Qarabag 3-2 contra el Eintracht Frankfurt y llegó a 4 goles en la Champions League.
16. Luis Suárez - El delantero colombiano del Sporting de Lisboa firmó un gol en el triunfo (2-1) ante el PSG y llegó a 4 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
15. Scott McTominay - El centrocampista británico del Napoli suma 4 goles en esta Champions League tras el tanto que marcó en el empate 1-1 frente al Copenhague en la séptima jornada.
14. Lautaro Martínez - El delantero argentino del Inter de Milán se quedó en 4 goles en esta jornada de Champions League, no pudo anotar en la derrota (1-3) contra el Arsenal.
13. Marcus Rashford - El delantero inglés del Barcelona tiene 4 goles en esta Champions League.
12. Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro del Liverpool marcó un gol este miércoles contra el Marsella y llegó a 4 tantos en esta Champions League.
11. Jens Hauge - El delantero noruego del Bodo/Glimt llegó a 4 goles en la Champions League con su golazo marcado en la victoria (3-1) sobre el Manchester City.
10. Julián Álvarez - El delantero argentino del Atlético de Madrid suma 4 goles en la Champions League. El campeón del mundo juega este miércoles contra el Galatasaray y puede aumentar su cuota goleadora.
9. Gorka Guruzeta - El delantero español del Athletic Club de Bilbao llegó a 4 goles con el tanto que hizo en la victoria de visita (2-3) contra el Atalanta en la Champions League 2025-2026.
8. Gabriel Martinelli - El delantero brasileño del Arsenal suma 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. No pudo marcar en el triunfo (1-3) sobre el Inter de Milán en esta séptima jornada.
7. Harvey Barnes - El centrocampista inglés del Newcastle marcó un gol en el triunfo 3-0 sobre el PSV y llegó a 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
6. Fermín López - El joven centrocampista del Barcelona marcó este miércoles un doblete contra el Slavia Praga y acumula 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League 2025-2026.
5. Erling Haaland - El delantero noruego se quedó en 6 goles en esta séptima jornada de la Champions League. 'El Androide' se fue en blanco en el partido que el Manchester City perdió (3-1) frente al Bodo/Glimt.
4. Víctor Osimhen - El delantero nigeriano del Galatasaray suma 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League.
3. Anthony Gordon - El delantero inglés del Newcastle tiene 6 goles en su casillero de la tabla de goleadores de la Champions League tras marcar hoy un tanto en el partido frente al PSV.
2. Harry Kane - El delantero inglés del Bayern Múnich firmó un doblete este miércoles contra el Union Saint-Gilloise en esta séptima jornada de la Champions League y llegó a 7 goles.
1. Kylian Mbappé - El delantero francés lidera la tabla de goleadores de la Champions League. 'Kiki' brilló con un doblete en el triunfo del Real Madrid (6-1) sobre el Mónaco en esta séptima jornada y llegó a 11 goles.