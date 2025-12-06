  1. Inicio
Messi e Inter Miami despiden a leyendas, cruce con Müller y David Ruiz presente

Messi e Inter Miami son campeones en MLS: despiden a dos leyendas, el cruce con Thomas Müller y el hondureño David Ruiz presente.

El Inter Miami de Lionel Messi conquistó este sábado 6 de diciembre su primera MLS Cup luego de vencer por 3-1 al Vancouver Whitecaps, equipo liderado por el alemán Thomas Müller.
Dos grandes figuras siendo protagonistas en la final y la pelea por el título en Estados Unidos. Esta es la primera temporada del alemán con el cuadro canadiense.
En un espectacular ambiente, el Chase Stadium recibió el partidazo para definir al campeón en el fútbol norteamericano.
Este fue el 11 titular del Inter Miami ante el Vancouver. Mascherano mandó a la banca a Luis Suárez y en la lista de los suplentes no apareció el hondureño David Ruiz, quien tuvo pocos minutos a lo largo de la temporada por las lesiones; sin embargo el catracho hizo historia y compartió con la plantilla.

 Foto Inter Miami
La suerte estuvo del lado del Inter Miami que pasaba apuros, sin embargo se puso adelante en el marcador con un autogol de Édier Ocampo.

 Foto MLS
Así fue el autogol de Ocampo para darle el primer gol a las Garzas. Esta acción arrancó tras un enorme pase de Messi y Allende consiguió el remate.

 Foto ESPN FC
Antes de finalizar la primera parte, los ánimos se calentaron en el terreno de juego con dos exfiguras del fútbol en Europa: Rodrigo de Paul y Thomas Müller.

 Foto MLS
Müller le reclamó una fuerte entrada al argentino antes de culminar con la primera etapa. Así fueron captados.
Rodrigo de Paul se mostró molesto y así fue su cruce con Thomas Müller en la final de la MLS Cup.
Esta fue una de las grandes atajadas del portero del Inter Miami para mantener el cero en su arco antes del pitazo del medio tiempo.
Aunque lo intentó, el Vancouver Whitecaps no pudo romper el empate y se fue al descanso cayendo por la mínima ante el equipo de Lionel Messi.
Ya para la segunda parte, el cuadro canadiense encontró el empate por medio de Ahmed. Posteriormente, el Inter Miami se salvó con dos postes tras el empate de los visitantes.

 Foto ESPN FC
Sin embargo, la alegría no duró mucho y en el minuto 70 se vino el segundo gol del Inter Miami. Gran asistencia de Lionel Messi y Rodrigo de Paul no perdonó en el fondo.
David Beckham, Javier Mascherano y todo el Chase Stadium estallaron luego de marcar el gol que los ponía nuevamente en ventaja en la final de la MLS Cup.

 Foto ESPN FC
El Inter Miami se terminó quedando con el triunfo con un gol de Allende sobre el final y con una nueva asistencia de Messi.

 Foto Inter Miami
Busquets y Messi, en su último baile, controlaron el pase de los minutos hasta que en el añadido, con la grada volcada, el astro argentino dio su segunda asistencia letal de la tarde, esta para Allende, que sentenció con el 3-1.
Fue así como Messi, tras dos años de su llegada al fútbol estadounidense, conquistó su primera MLS con el Inter Miami. El argentino no pudo ocultar su alegría.
Asimismo, el argentino y el Inter Miami despidieron a dos leyendas del fútbol como lo fueron Jordi Alba y Sergio Busquets. Este fue el último partido en la carrera de los españoles.

 Foto Inter Miami
Jordi Alba y Sergio Busquets se despidieron de la mejor forma: ganando el primer título de la MLS para el Inter Miami.
Asimismo, el hondureño David Ruiz se metió en la historia luego del título del Inter Miami: el catracho se corona en Estados Unidos, después de Arnold Cruz, campeón con D.C. United en 1996/97.

 Foto EFE
