Joven de sangre hondureña con histórico club: firma primer contrato profesional

El talento con sangre catracha sigue resaltando y este fin de semana, uno de ellos firmó su primer contrato como profesional en un histórico club de Europa.

Con padre estadounidense y madre catracha, el juvenil se ha formado en el fútbol del Viejo Continente y a su corta edad ya puede presumir de estar en un reconocido equipo.

Hablamos de Víctor Vandenbroucke, futbolista de 17 años, que juega como defensa central y como lateral derecho. Tiene tres nacionalidades: Honduras, Estados Unidos y Bélgica.

El juvenil con sangre catracha se ha formado desde muy joven en las inferiores del KAA Genk, uno de los clubes de mayor renombre en Bélgica.
Y producto de sus buenas actuaciones combinado de su proyección en el club, dio un enorme paso al profesionalismo.

Víctor Vandenbroucke ha firmado su primer contrato profesional con el KAA Gent, club de gran trayectoria en Bélgica.

"Pon la pluma sobre el papel”, expuso en sus redes sociales el juvenil y compartió el carrusel de fotos de la firma en compañía de su familia.

Víctor Vandenbroucke resaltó en las inferiores del KAA Gent, actualmente con la Sub-18.

"Un auténtico canterano del KAA Gent, no solo posee cualidades físicas, sino que también tiene una excelente lectura del juego", resaltó el club en su sitio web.

"Nuestro club cree en su potencial y le otorga un contrato hasta 2028 (con opción a un año)", comunicaron.

Victor Vandenbroucke se unirá al equipo filial del KAA Gent en la Challenger Pro League en la próxima temporada.

Víctor Vandenbroucke también ha jugado con las selecciones menores de Bélgica.

Víctor Vandenbroucke no olvida sus raíces hondureñas y en Instagram comentó que visitó Honduras muy pequeño.

El pasado noviembre del 2024, Estados Unidos lo citó para integrar a la selección Sub-17. Con Estados Unidos estuvo solamente en un campamento realizado en Florida, pero no volvió a ser tomado en cuenta.

Ahora, el juvenil de sangre catracha emprenderá un nuevo desafío y próximamente entrará al fútbol profesional luego de firmar su contrato con el histórico club.

