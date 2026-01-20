Cristiano Ronaldo gana una millonada: la batalla legal que ganó a un exequipo

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia fuera de las canchas tras imponerse en una batalla legal contra de su exequipos.
Cristiano Ronaldo vuelve a generar revuelo en el mundo del fútbol y, una vez más, el astro portugués acapara titulares y portadas a nivel internacional.
La noticia principal es que Cristiano Ronaldo ganó de forma definitiva la demanda que mantenía contra la Juventus de Italia.
El medio francés L’Equipe informó que el tribunal de Turín rechazó el último recurso presentado por el club italiano.
Cabe mencionar que el conflicto se remonta al año 2021 y está relacionado con el salario del futbolista antes de su salida rumbo al Manchester United.
Según varios medios, la Juventus perdió la batalla legal y Cristiano Ronaldo no tendrá que devolver los 9,8 millones de euros que estaban en disputa.
El conflicto surgió a raíz de un acuerdo entre el club y varios jugadores para reducir sus salarios, con el objetivo de afrontar la crisis económica provocada por el COVID.
La directiva de la Juventus, en 2021, acordó realizar un pago diferido de 19,5 millones de euros al delantero portugués.
Sin embargo, dicho monto nunca fue abonado, ya que Cristiano Ronaldo fue traspasado posteriormente al Manchester United.
Ante esta situación, el futbolista tomó medidas legales y en 2023 presentó una demanda contra su exequipo.
Debido a la falta de su firma en el acuerdo original, ambas partes consensuaron que el portugués solo recibiría 9,8 millones de euros y no los 19,5 inicialmente pactados.
La Juventus intentó defenderse legalmente para recuperar el dinero sin pagarle ni un euro al jugador, pero el tribunal de Turín falló en contra del club.
Con esta resolución, se confirma que Cristiano Ronaldo no tendrá que devolver los 9,8 millones de euros, una cifra considerable.
Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar su peso no solo dentro del campo, sino también en el plano económico, consolidándose como uno de los deportistas más influyentes.
Por ahora, el caso parece cerrado a favor del futbolista, aunque no se descarta que la Juventus intente nuevamente recurrir por la vía legal, confirmando que la figura de Cristiano sigue generando impacto incluso años después de su salida del club italiano.