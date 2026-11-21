Qatar.

El inicio del compromiso resultó inmejorable para las aspiraciones de la escuadr costarricense, que golpeó primero con contundencia. Al minuto 8, Jefrey Urbina aprovechó una acción individual para batir la portería rival y firmar el 0-1. Sin dar tregua, Costa Rica amplió la diferencia al 15' por intermedio de Jorshuad Pilarte, quien ejecutó con precisión un tiro libre para colocar un 0-2 que invitaba al optimismo en los ticos.

El combinado dirigido por Rándall Azofeifa tuvo un arranque demoledor que lo puso arriba en el marcador apenas al cuarto de hora, pero no logró sostener el ritmo ni el control del balón ante la intensa reacción del cuadro africano en la etapa complementaria.

La Selección Sub-17 de Costa Rica dejó escapar una victoria que parecía encaminada en su debut en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2026, tras igualar 2-2 frente a Tanzania este sábado en el Aspire Complex.

Sin embargo, tras el doble mazazo inicial, el desarrollo del partido cambió drásticamente. Tanzania asumió el protagonismo, adelantó sus líneas y comenzó a monopolizar la posesión del esférico, relegando a Costa Rica a un bloque defensivo cada vez más profundo.

Durante el resto de la primera mitad, los ticos lograron resistir los embates rivales, aunque con evidentes dificultades para salir con balón dominado y generar peligro en el área contraria.

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La presión tanzana terminó por rendir frutos al inicio del segundo tiempo, desnudando las carencias de los costarricenses para sostener la ventaja. Al 51, Faraji Kayanda encontró espacio para descontar y poner el 1-2, inyectando un envión anímico determinante a su equipo.

Con el control absoluto del mediocampo, reflejado en un 63% de posesión y un total de 20 remates a lo largo del encuentro, Tanzania asedió el arco tricolor hasta que el propio Kayanda apareció nuevamente al 73' para sellar su doblete y decretar el 2-2 final.

Al término del encuentro, Costa Rica intentó recomponer sus líneas para rescatar los tres puntos, pero el desgaste físico y la falta de claridad ofensiva (apenas registró dos disparos a puerta en todo el cotejo) le impidieron volver a desequilibrar el marcador.

El pitazo final dejó un sabor agridulce en el plantel centroamericano, consciente de que dejó ir dos unidades vitales en un sector de alta exigencia. Con este resultado, tanto Costa Rica como Tanzania suman su primer punto en el Grupo I, a la espera de lo que ocurra en el choque entre Brasil y la República de Irlanda.

Los ticos deberán pasar página rápidamente y corregir sus desatenciones defensivas antes de su segunda presentación, programada para el próximo martes 24 de noviembre ante el combinado irlandés, en un duelo clave para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda del Mundial Sub-17.