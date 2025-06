Selección de Honduras se instala en Houston y fue "sorprendida"

Houston, Estados Unidos.

Cabe señalar que en charla con Diario LA PRENSA, en la Federación de Fútbol de Honduras reiteraron su total apoyo a Rueda ya que confían en que sacará adelante a la Bicolor.

"Yo no tengo duda de que es la persona indicada para llevar a Honduras al Mundial, no solo por lo que logró en 2010, sino por lo que ha hecho como técnico. Creo que en mejores manos no podemos estar, eso no quiere decir que el resultado será lo que diga el papel", señaló Francisco Tato Saybe, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras y alto dirigente del Olimpia.

Será este jueves y viernes donde la escuadra hondureña estará realizando sus entrenamientos con la convicción de pulir sus armas para poder derrotar a los salvadoreños, quienes empataron sin goles en la primera jornada ante Curazao.

El duelo entre Honduras y El Salvador será este sábado 21 de junio en el Shell Energy Stadium de la ciudad espacial de Houston y cuenta con un aforo de aproximadamente 22 mil espectadores.