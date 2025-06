Carlos Pavón hace petición y lamenta nivel tras goleada a Honduras en Copa Oro

San Pedro Sula, Honduras.

“No sé qué quiso hacer el Choco Lozano en esa jugada donde en partidos como esos vas a tener pocas opciones de rematar a portería, y como delantero tiene que tener la sapiencia de que en un partido vas a tener 3-4 jugadas claras de gol y si no estás atento a que de las 3 que te queden mínimo una tenés que completarla, entonces no estás en lo que tenés que estar, no es tu rol de goleador”, expresó con molestia Pavón. Afirmó que, pese a haber defendido anteriormente al delantero, esta vez lo dejó “muy molesto”, ya que un jugador con su experiencia “tiene que definir esa jugada con la punta del pie, con lo que sea”.

Además, criticó el planteamiento de Rueda, especialmente la improvisación con Alexy Vega y los constantes cambios de posición: “Se vio demostrado, al inicio se vio a Alexy Vega atrás de Quioto y como no dio resultados, estaban cambiando de posiciones entre Vega, Palma y Quioto. Se habla mucho del Choco Lozano porque es el goleador, pero hay que tocar otros temas importantes porque el reflejo de todos estos seis goles que nos hizo Canadá no fue porque ellos fueron superiores, pero los errores puntuales que cometes contra Antigua y Barbuda, ante Canadá te pasan factura”.

Otro de los temas que abordó fue el caso de Andy Najar, quien decidió no disputar la Copa Oro para enfocarse en las eliminatorias, a pesar de tratarse de fechas FIFA.

“La federación por qué permite esta situación, sabiendo que se necesita a un futbolista como Andy Najar. El suplente que en este caso es Cristopher Meléndez no tuvo una buena actuación ayer, no fue fácil su presentación ante Canadá y la pasó muy mal. El caso de Andy Najar me parece muy extraña su posición y que también aceptaron los federativos, sabiendo que lo más importante es la Copa del Mundo, pero Honduras no se puede dar el lujo de dejar jugadores importantes para un torneo como la Copa Oro”.

Pavón también hizo una reflexión personal: “Yo nunca tuve uno de esos contratos que te prohíban ir a la selección, de hecho, hasta me corrieron de un equipo por venir a la selección. Ósea, se entiende que quien te paga es tu equipo, pero hay que hacer entender a tu equipo de que la selección es lo máximo para cualquier jugador. El hecho de decir que ‘no, prefiero ir a mi equipo porque se pueden molestar’, yo solo entendería eso cuando son partidos amistosos, pero cuando es una fecha FIFA o un torneo donde Honduras requiere de sus mejores jugadores...”.

Finalmente, criticó la estructura del fútbol nacional y la poca competitividad que existe en la Liga Nacional, dominada por Olimpia durante muchos años.

“Lo que estamos viviendo en Liga Nacional no es positivo para el fútbol. El hecho de que un solo equipo haya comandado durante muchos años en el fútbol hondureño perjudica mucho. Olimpia sigue cosechando títulos, y los jugadores de Olimpia no tienen culpa porque hacen bien su trabajo, deberían ser la base de la selección nacional, pero si analizás el partido de ayer, solo uno fue titular: Edrick Menjívar. Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Benguché y Arboleda estaban en el banco”.