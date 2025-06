Rely reacciona tras debacle y respuesta que le brindó la selección de Honduras: "Me arrepiento"

Rely lamentó el terrible momento que atraviesa la H: "Querían ver el ganarle a Antigua y Barbuda como un éxito, lo quisieron ver como algo fenomenal. Esta selección de Honduras no tiene fútbol, me duele decir esto, no tienen conceptos, no hay una progresión, no hay defensa, no tiene nada. No hay de donde agarrarnos", dijo.