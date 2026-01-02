"¿Fue por las tazas?": El comentario de Yeik a Supremo sobre su ruptura

Los creadores de contenido Supremo y Yeik participaron en una transmisión en vivo en TikTok, y ahí, abordaron el tema de la separación del hondureño con la presentadora Milagro Flores.
Los tiktokers estaban conversando sobre la separación cuando en un momento dado Yeik le preguntó a Supremo si él cree que Milagro lo dejó por haberle regalado unas tazas.
"¿Pero vos crees que haya sido por las tazas?", le preguntó Yeik a Supremo, a lo que el hondureño contestó: "No maje, el destino ya está escrito viejo, así es".
Luego Yeik continúo y dijo: "Mirá, yo te voy a decir algo, si yo hubiera andado con vos, y me salís con un regalo m*****, de unas tazas, yo también te hubiera dejado".
Ante este comentario, Supremo le preguntó: "Yeik, ¿Vos de verdad crees que yo regalo tazas?". y Yeik le contestó: "Es que esas tazas, qué mal te viste".
Supremo aclaró que para la Navidad pasada, fue al propia Milagro Flores quien había pedido unas tazas para tomar té y tomar fotos, y que además de esto, también le llevó alimento y artículos para su gatita, Nieves.
"Ella pidió dos tazas para tomar té y tomar fotos. Y ella me sorprendió con el robot. Entonces yo le dije a ella: "Venga, ahorita grabamos como que hicimos un amigos secreto y usted me dio un robot y yo las tazas, y usted ponga una cara y diga "Sí estoy feliz", y pues eso se fue viral. Pero las tazas realmente no tienen nada qué ver. Realmente nunca jugamos al Amigo Secreto".
Luego de esto, Yeik le dijo a Supremo: "Entonces puede ser por otra cosa, es que vos mucho te tardaste en preguntarle su quiere andar con vos".
Ante esto, Supremo dijo que el opina que un hombre y una mujer deben conoserse bien durante varios meses para saber su se puede formalizar una relación o no.
"Es que yo soy de los que pienda que en dos meses no se pide que sea tu novia. Para mí hay que conocernos bien por lo menos un año, es que nosotros ya no estamos cipotes, nosotros ya tenemos que pensar en hogar".
Supremo dijo que esa era su forma de pensar y que él respeta también si los demás opinan diferente.