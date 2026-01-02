"¿Fue por las tazas?": El comentario de Yeik a Supremo sobre su ruptura

"Ella pidió dos tazas para tomar té y tomar fotos. Y ella me sorprendió con el robot. Entonces yo le dije a ella: "Venga, ahorita grabamos como que hicimos un amigos secreto y usted me dio un robot y yo las tazas, y usted ponga una cara y diga "Sí estoy feliz", y pues eso se fue viral. Pero las tazas realmente no tienen nada qué ver. Realmente nunca jugamos al Amigo Secreto".