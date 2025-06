Federación de Honduras se pronuncia sobre futuro de Reinaldo Rueda

Houston, Estados Unidos.

La bofetada que recibió la Selección de Honduras en Vancouver, al ser goleada 6-0 contra Canadá no cambia los planes. El entrenador Reinaldo Rueda se mantiene en el cargo ya que los objetivos no están puestos en la Copa Oro.

La Copa Oro no es el objetivo de Rueda: "Se cometieron errores donde cometimos muchos errores y estuvimos en la adversidad. Mejor que pase ahorita y no más adelante. La Copa Oro, no es el objetivo, el objetivo de esta Federación es ir al Mundial del 2026 porque si no vamos estaremos en una situación compleja todos, porque el Mundial es la cúspide del fútbol y hay muchos jugadores a los que se les tiene que dar ritmo en esta Copa Oro".

No es el nivel real de Honduras: "Así como 8-1 de hace algunos años no era la distancia como el 6-0, el fútbol es así. Si vemos al Real Madrid el partido que empata con el Al Hilal, si lo juegan 10 veces, ganará nueve; ahora, hay formas de perder y el 6-0 fue un partido donde Honduras no se vio bien, pero no es la Honduras que enfrentará las eliminatorias".

Rueda no se mueve del cargo: "Uno como dirigente siempre se está replanteando cosas, no solo en las cosas malas, también en las buenas, hay un análisis permanente. Con el profesor Rueda yo no tengo duda de que es la persona indicada para llevar a Honduras al Mundial, no solo por lo que logró en 2010, sino por lo que ha hecho como técnico. Creo que en mejores manos no podemos estar, eso no quiere decir que el resultado será lo que diga el papel".

Se puede clasificar en los próximos dos juegos: "El objetivo está en el Mundial y ahora tenemos partido y esperamos ver ese levantón de la Selección contra El Salvador y después el partido contra Curazao. Si me preguntan a mí, yo no tengo duda que Rueda es un entrenador de primer mundo y estamos en buenas manos. Un partido no nos hace los mejores cuando ganamos ni los peores cuando perdemos; creo que eso que se vio en Vancouver no lo queremos ver. Que esta bofetada sirva de revulsivo para lo que se nos viene".

En la eliminatoria esperan otros resultados: "La Copa Oro es una cosa y las eliminatorias ida y vuelta, visitando y de local es otra cosa, es algo más complejo; perdón que insista tanto, clasificar al Mundial depende de muchas cosas".