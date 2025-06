Rueda da la cara tras dura derrota de Honduras vs Canadá: "El resultado lo dice todo"

Vancouver, Canadá.

Luego detalló: "Considero que ese 2-0 terminando el primer tiempo prácticamente que cerró el juego ya a favor de Canadá y no tuvimos la fortaleza mental para reaccionar y para asimilar y comenzando el segundo tiempo también el tercero, prácticamente que entierra las posibilidades de quizás de remontar. No tuvimos muchas, hubo una o dos llegadas que estuvimos ahí cerca de poder de quizás descontar y no se concretó y no hay una explicación, no se encuentra una explicación de lo que pasó, aparte de la calidad y del nivel del rival".

"Este partido naturalmente que es determinante porque es un marcador muy abultado, es un marcador muy abultado, nos desarticulamos, propiciamos situaciones increíbles que hacen que sea un marcador muy fuerte, muy lapidario para una selección, para el sentimiento del hincha, para uno como responsable y dónde estamos depende de lo que hagamos ahora, de cómo reaccionemos, cómo asimilemos y tenemos la rebeldía y la fortaleza de poder reaccionar".

Sin excusas de lo vivido esta noche, Rueda fue directo. "Creo que hoy el resultado lo dice todo, no hay palabras, ni hay argumentos, no se puede decir nada más ante eso, creo que el respeto para Canadá por todo lo que ha evolucionado, por todo lo que muestra en la cancha, las características de sus jugadores y creo que ustedes son los más indicados para ver esa diferencia de calidad técnica, de conceptualización táctica, intensidad de juego, de inteligencia táctica, producto de donde compiten estos jóvenes de Canadá, donde compiten estos jóvenes de Canadá, frente a los nuestros, que significó para Canadá ir al mundial anterior el 2022, creo que marcó a lo que ellos venían haciendo, a lo que ha venido realizando Canadá, naturalmente que esto los potencializó y tienen esa selección muy fuerte en ese momento".

Sin un panorama claro de cara al duelo ante El Salvador, la paliza de Canadá caló duró en el timonel de la Selección de Honduras.

"Ahora no tengo palabras, yo creo que ya no tengo palabras para explicar y para asimilar este resultado tan abultado, un marcador tan fuerte para nosotros, creo que la intensidad con que el rival nos sometió, que no nos dejó jugar, creo que por ahí pasa todo, por la intensidad táctica, yo creo que el nivel, la calidad del rival es contundente y se marca la diferencia, creo que por más de que los muchachos intentaron, por más de que hubo pasajes que querían reaccionar, que se quiso reaccionar, el rival no nos posibilitó, no nos dejó ir vanar dos o tres situaciones de juego, no nos dejó llegar con claridad, no pudimos desarrollar ni el juego interior, ni el juego por las bandas, por toda la parte táctica y física de Canadá, que creo que son los atletas de gran nivel y eso lo demostraron a través de todos los 90 minutos".

Otros de los aspectos que remarcó Reinaldo Rueda fueron las jugadas colectivas que marcaron la superioridad de los canadienses y cómo mejorar esa situación.

"Eso no te lo hace sino la intensidad del juego. Y ustedes ven que el 2-1 sobre Josep, cuando sale Luis Vega, el jugador que me parece el lateral derecho, el 23 de Canadá, ataca el espacio libre. Y lo mismo en el segundo gol. Desafortunadamente Getsel cree que él va a lumbar el espacio libre para el centro delantero, el que juega en el Minnesota. Y Hetzel cree que lo va a enganchar y no va con la pierna correcta y justo saca el zurdazo y determina. Y creo que lo que se logra en el juego, en la intensidad de juego, en las competencias donde están nuestros jugadores, es lo que podrá determinar si mejoramos".

Y cerró: "Nuestros jugadores tienen una base, pero quizás le falta ese tema de esa intensidad para poder lograr competir y poder no tener un momento como ese que estamos viviendo".