San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión Nacional de Disciplina dio a conocer las sanciones contra el CD Vida y el FAS luego del escandaloso enfrentamiento que protagonizaron jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y aficionados de ambos clubes durante el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado el pasado 21 de noviembre en la cancha Municipal Ceibeño de La Ceiba. El organismo disciplinario determinó castigar económicamente a los dos equipos. El Vida, por su condición de local y por los incidentes registrados, recibió dos multas: una de 15 mil lempiras por incumplir sus obligaciones de seguridad y otra de 10 mil por el enfrentamiento colectivo. Por su parte, el FAS deberá pagar 10 mil lempiras por los disturbios ocurridos al finalizar el compromiso.

Pero las consecuencias no quedaron únicamente en el aspecto económico. La Comisión también impuso tres partidos de suspensión a siete jugadores y un utilero del conjunto salvadoreño: Edilson Mina, Steven Rodríguez, Wilmar Lozano, Walter Maldonado, Darwin Castro, Héctor Oliva, Jefferson Flores y Pablo Reyes.

En el caso del Vida, cinco futbolistas y dos integrantes del cuerpo médico también recibieron el mismo castigo. Los jugadores sancionados son Kelvin Casildo, Brayan Rosales, Elder Torres, Elvin Trejo y Edson Palacios, mientras que Eder Garruido, doctor del equipo, y Feliciano García, kinesiólogo, tampoco podrán estar presentes durante tres partidos.

En su resolución, la Comisión tomó como referencia el informe arbitral y el reporte del comisario del encuentro, donde se detalló la gravedad de lo sucedido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El acta arbitral consignó textualmente: “Una vez finalizado el juego se dio enfrentamiento colectivo entre los jugadores, ingresaron miembros del cuerpo técnico de ambos equipos y aficionados, no fue posible identificar a los agresores”.

Por su parte, el comisario identificó a los involucrados de ambas instituciones y señaló que el incidente comenzó después de una acción del futbolista Edilson Mina, quien lanzó el balón hacia los aficionados del Vida. Posteriormente se produjo la invasión de la cancha por parte de seguidores de ambos clubes.