Choloma, Honduras.

El Club Deportivo Choloma recibe un duro golpe a falta de dos jornadas del torneo Apertura 2026 tras un fallo definitivo emitido por la Comisión de Apelaciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), en el cual se determinó la deducción de puntos para el cuadro maquilero en los partidos que disputó dentro del periodo del 11 al 29 de septiembre. La medida disciplinaria se debe al incumplimiento de la resolución TNAF-07-2026, emitida por el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol, relativa a una obligación económica pendiente con el jugador Johnny Leverón. Ante este escenario, la Comisión recordó que, de acuerdo con el artículo 10 del reglamento del TNAF, dichas resoluciones no son sujetas de recurso, ya que el organismo actúa únicamente para imponer las sanciones derivadas de la morosidad. La controversia giraba en torno al periodo de vigencia de la sanción y los efectos de un acuerdo de pago firmado por la institución. Al respecto, la Comisión aclaró que la firma de un convenio de pago no suspendía automáticamente el castigo disciplinario y enfatizó que la sanción se mantuvo estrictamente vigente hasta que la obligación económica fue completada en su totalidad por parte del club.

"Esta Comisión impuso al Club Choloma, la sanción de deducción de puntos, sanción que era vigente hasta que la obligación de pago hubiese sido completada, en ningún momento la resolución establecía que tenía vigencia en el momento que firmaran un acuerdo de pago", aclararon. Asimismo, detallan que el pago correspondiente a Johnny Leverón se efectuó el pasado 29 de septiembre de 2026. Por lo tanto, la Comisión determinó que el periodo de sanción y mora se extendió desde el 11 de septiembre —fecha en que se notificaron las medidas— hasta el 29 de septiembre de 2026, lapso durante el cual el equipo disputó compromisos oficiales bajo dicha condición irregular. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por ende, la resolución establece que se deben deducir todos los puntos obtenidos por el conjunto cholomeño en los encuentros disputados en ese tiempo. En dicho tramo, el equipo afrontó dos compromisos: la derrota por 1-0 ante UPNFM el 13 de septiembre (donde no sumó unidades) y la victoria por 2-0 frente al Estrella Roja el 18 de septiembre, aquí es donde entra su reducción de puntos.

¿Este puntaje se le dará al Estrella Roja?

No, al aplicar el reglamento, el club pierde los tres puntos cosechados en aquel triunfo, sin embargo, el fallo detalla que dichas unidades no serán sumados al equipo rival, por lo que únicamente será una resta directa al Choloma como penalización por haber competido en situación de mora. Con esta reducción, Choloma bajaría un puesto en la tabla. Se encontraba en el noveno lugar con 14 unidades y ahora pasa al décimo tras quedarse con 11 puntos a falta de dos fechas para finalizar la primera etapa del torneo Apertura 2026.

- La resolución de la Comisión de Apelaciones -

"Por UNANIMIDAD de votos de sus miembros RESUELVE: Admitir los escritos referidos y en relación a lo peticionado por el compareciente establece lo siguiente: 1) Que las sanciones impuestas al Club Deportivo Choloma se derivaron del incumplimiento de la resolución TNAF-07-2026, emitida por el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol, por lo tanto, dichas resoluciones NO son sujetas de recurso alguno ante esta alzada, en virtud que las mismas son recibidas del referido Tribunal de Arbitraje, únicamente a efecto de que impongamos las sanciones disciplinarias correspondientes derivadas del incumplimiento incurrido por el Club Choloma ante el referido Tribunal de Arbitraje, así lo establece con absoluta claridad y precisión el artículo 10 del reglamento del TNAF, en consecuencia, esta comisión de apelaciones no se convierte en ninguna instancia en el caso de autos.