San Pedro Sula, Honduras.

En esta conversación con Diario LA PRENSA, Marvin también desempolva recuerdos de su paso por Olimpia y revela una curiosa anécdota de aquella semifinal de Concachampions contra Tigres, cuando presenció un cruce de palabras entre Javier Portillo y André-Pierre Gignac.

Su situación se complicó cuando una rotura del tendón rotuliano lo mantuvo un año fuera de las canchas. Fueron meses de dolor, incertidumbre y lágrimas en silencio, viendo por televisión a sus compañeros mientras él luchaba por recuperarse y hasta llegó a pensar en abandonar el fútbol.

La carrera de Marvin ‘La Flecha’ Bernárdez ha tenido momentos de gloria, experiencias inolvidables y golpes que estuvieron a punto de alejarlo definitivamente del fútbol. Después de convertirse en uno de los futbolistas más veloces y llamativos de la Liga Nacional.

El francés presumió los millones que tenía en su cuenta bancaria, pero la respuesta del hondureño fue contundente: “Igual, con tus 30 millones te vas a morir”. Una historia que retrata la personalidad del pequeño pero explosivo exfutbolista olimpista. El ceibeño hoy juega para el Parrillas One mientras buscar volver a lo más alto del balompié catracho como lo hizo con Vida y Olimpia .

¿Cómo ha sido esta adaptación a un nuevo equipo, ahora con Parrillas?

Agradecido con Dios por estar acá. La verdad que mi adaptación ha sido muy buena, participando en todos los encuentros. Lastimosamente me pierdo este partido por un tema de expulsión, pero aquí estamos apoyando a nuestros compañeros.

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Marvin, recuerdo aquella ‘Flecha’ que hacía mucho eco, primeramente en el Vida, donde alcanzaste semifinales luego pasaste a Olimpia y después despareciste, ¿qué pasó?

Gracias a Dios por todo. Estuve en ese Vida, en Olimpia y después regresé al Vida. Ahí estuve un año sin jugar porque me lesioné la rodilla. Casi me retiro del fútbol, pero Dios ha sido bueno y acá estamos con una segunda oportunidad en el equipo Parrillas.

¿Qué pasó? ¿Por qué no sanaba bien la lesión?

Fue una lesión no muy común aquí. Creo que el doctor Benítez me dijo que esa lesión solo la habían tenido Emilio Izaguirre y yo. Fue una rotura del tendón rotuliano, la misma lesión que tuvo Ronaldo, el gordito. Me costó bastante recuperarme. Empecé a jugar y todavía sentía mucho dolor. Incluso, creo que el torneo en el que descendimos estuve jugando prácticamente lesionado, pero gracias a Dios hoy en día ya estoy bien y mi rendimiento también lo valora.

¿Cómo describirías tu carrera? Te tocó descender, jugar Concachampions hasta las semifinales contra Tigres, estar en Olimpia y también representar a Honduras.

La verdad que estoy agradecido con Dios por todo lo que me ha dado. Digo que me ha dado porque todavía sé que me va a seguir dando.

Hablar de jugar semifinales de Concachampions contra Tigres es recordar una experiencia muy linda. Haber estado en la Selección Nacional y haber jugado un partido eliminatorio fue muy agradable y una satisfacción muy grande para un futbolista. La meta es volver a Primera División, que mi nombre vuelva a sonar en el ámbito nacional.

Vamos por buen camino con el equipo Parrillas. Estoy agradecido con esta gran institución, con el presidente don Luis, el profesor Molina y la junta directiva. También con mis compañeros, que me han acogido. Siento como que llevo años jugando con Parrillas y solo tengo tres meses acá.

En tu paso por Olimpia, ¿con qué te quedas y qué crees que te hizo falta?

Me quedo con la experiencia vivida. Estoy muy agradecido con el club Olimpia y con el profesor Troglio, que fue quien me pidió. Levanté dos copas, gracias a Dios, y tuve la oportunidad de jugar torneos internacionales con Olimpia. Esas experiencias son imborrables para un jugador. Creo que me faltó un poco de continuidad en el segundo torneo y después tuve que regresar al Vida. Como te digo, agradecido con Dios por todo siempre.

¿Y por qué volviste al Vida si al salir de Olimpia tuviste la oportunidad de estar en otros equipos?

La verdad, me ganó más el cariño al equipo. Por eso regresé al Vida. En ese tiempo tuve ofertas de Marathón, luego de Motagua y del mismo Real España, pero no me arrepiento de haberme quedado en el Vida.

¿A pesar de haber descendido?

A pesar de haber descendido, no me arrepiento, porque son experiencias vividas. Es el equipo de mis amores, por decirlo así, y espero que le vaya bien también en este torneo.

¿Qué es lo más difícil de estar en Olimpia?

La presión. Creo que es un equipo que te invita siempre a estar al 100%, porque hay dos o tres jugadores en cada posición y, si no lo haces bien, te va a costar volver a jugar. Por eso el equipo es uno de los más ganadores de Centroamérica, porque siempre hay presión. Ahí no se vale celebrar una victoria sin celebrar el campeonato.

¿Con qué recuerdo te quedas de ese partido contra Tigres?

Una pelea entre Portillo y Gignac. Tuvieron un cruce de palabras y yo estaba cerca.

¿Cómo fue eso?

De repente se pararon a pelear ahí. Entonces Gignac le dice a Portillo: “¿Vos sabés cuánto dinero tengo en la cuenta?”. “Tengo 30 millones en mi cuenta”, le dice Gignac a Portillo. Y le responde: “Igual, con tus 30 millones te vas a morir”.

¿Te reías?

La verdad que solo me reía. Me quedo con esa anécdota y, como te digo, son experiencias muy bonitas. Pude compartir con jugadores como Gignac, Thierry Henry, que estaba dirigiendo al Montreal, y Wanyama, que jugó finales de Champions League. Son experiencias imborrables en mi vida.

¿Es bravo Portillo?

A ese enano nadie le gana, la verdad. Lo tuve de compañero en el Vida y en Olimpia. Fueron más de cinco años como compañeros entre ambos equipos y la verdad que le agradezco mucho, porque para mí ha sido mi mejor compañero, por decirlo así. Con todo el mundo peleaba: con los árbitros y con los rivales. Es una persona que no se deja, pero es una gran persona. Calidad de persona el viejo.

¿Tienes la camisa de quién?

Tengo la camisa de Quiñones, el colombiano. Intercambiamos camisetas ese día y la guardo con mucho cariño también.

¿Qué es lo más duro que te ha pasado en tu carrera?

La lesión, sin duda alguna. Creo que es algo por lo que ningún jugador quiere pasar. Estamos expuestos a ese tipo de cosas y me tocó a mí. Creo que eso ha sido lo más duro que me ha pasado en mi carrera como futbolista.

¿Te tocaba llorar a solas, de repente con tu familia?

Sí, la verdad que sí. Nadie sabe lo duro que puede ser eso, solo los que lo hemos vivido. Me tocaba llorar y ver a mis compañeros por televisión. Me entraba la nostalgia porque también tenía que estar jugando. Pero, como te digo, agradecido con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida.

Marvin, ¿por qué duraste tan poco en Olimpia?

Mi contrato fue de un año en Olimpia.

¿Qué crees que no hiciste para que te renovaran?

En el segundo torneo no jugué mucho. Estaba la opción de renovar en Olimpia, pero yo quería jugar y estar en la Selección Nacional. Creo que eso también fue motivo para salir del equipo.

¿Alguna vez dijiste: “Mi nombre ya no suena como sonaba antes”?

Sí, la verdad que muchas personas, familiares y mi papá también, me aconsejaban. Cuando descendí con el Vida tuve opciones para seguir en Primera División. Era agente libre, pero decidí quedarme con el equipo por el amor que le tenía.

Usted sabe que cuando uno viene a Segunda División, su nombre empieza a sonar poco. Después tuve otras opciones para volver a Primera División con varios equipos, pero siempre pudo más el amor al Vida. Cuando salí del Vida me dolió bastante, porque sentí como que me dieron una patada. Siento que había dado prácticamente mi vida a la institución y eso me dolió mucho.

Pero gracias a Dios me recibió esta gran institución, de la cual estoy muy agradecido. Dios primero, espero que en un corto plazo pueda regresar a Primera División, ya sea con Parrillas o con cualquier otra institución.

Para cerrar, ¿recuerdas de cuánto fue el premio por haber llegado hasta las semifinales de Concachampions con Olimpia y ser bicampeones?

La verdad que el premio se dividió por minutos jugados en las semifinales y cuartos de final.

¿Qué les ofrecieron?

Solo dijeron que había una cantidad para cada jugador si lográbamos eliminar al Montreal. Por ahí rondaba los 60,000 lempiras por jugador. Cuando quedamos campeones también hubo un premio de cinco millones, pero dividido de acuerdo con los minutos jugados de cada futbolista.

¿Crees que volverás a tu mejor nivel, a tu mejor versión?

Claro que sí. Si no fuera así, creo que ya me hubiera retirado del fútbol. Estamos dando de qué hablar acá en La Lima, estamos haciendo las cosas muy bien y, como te digo, buscamos regresar a Primera División como dé lugar.

¿Qué hacías mientras estabas lesionado y alejado de las canchas? ¿Te dedicabas a algún negocio?

No, yo no me retiré, en ningún momento me he retirado. Cuando estuve lesionado sí me tocaba dedicarme más a mi familia.

¿Qué hacías durante ese tiempo?

Estar en casa, jugar a la PlayStation, porque la verdad es que el tema psicológico te afecta bastante. Tuve bastantes amigos que me apoyaron y eso se los agradezco mucho. Como te digo, Dios me está dando otra segunda oportunidad para seguir en el fútbol y aquí estamos dándole con todo.