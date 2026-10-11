City arrasa con Liverpool y le propina goleada: así quedan en la tabla de Premier

Londres, Inglaterra.

El cuadro de Enzo Maresca apenas acusó la hostilidad con la que fue recibido en este clásico inglés de los nuevos tiempos. Está señalado el club 'sky blue' por la culpabilidad que pesa en su trayectoria de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier. Y eso está en la mente de cada aficionado rival cada vez que los 'citizens' juegan fuera del Etihad.

Todo se puso en contra el Liverpool en el ecuador de la segunda mitad. Encajó el conjunto de Andoni Iraola su primera derrota de la temporada, víctima de la inferioridad, de la revolución provocada por Doku y de su falta de contundencia. Dominó casi una hora, apabulló a su rival, pero en contadas ocasiones inquietó a Gianluigi Donnarumma. Después, fue superado claramente por el City.

El impacto provocado por la salida al terreno de juego del belga Jeremy Doku , a los pocos minutos de la segunda parte, desniveló el partido a favor del Manchester City , que ganó en Anfield (0-3), alargó su pleno de triunfos y frustró al Liverpool , apocado en cuanto se quedó con diez, poco antes de los goles, por la doble amarilla del neerlandés Rayan Gravenberch.

Nadie regaló nada durante muchos minutos. El Liverpool tiró de presión, de rápida circulación, de intensidad. Y a tramos arrinconó a su adversario, que había ganado todo lo que ha jugado y que se medirá al París Saint Germain el martes en la Liga de Campeones.

En medio de las especulaciones sobre un posible castigo, incluida una eventual pérdida de categoría, el Mancheste City sigue a lo suyo y responde sobre el terreno de juego.

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Enzo Maresca, el cuarto entrenador que gana sus seis primeros partidos de la Premier, salió reforzado después de contener el buen juego de Víctor Muñoz por la derecha y de Lewis Koumas, principales amenazas 'red'.

El choque se agitó al final de la primera parte. Enzo Fernández intentó sorprender a Alisson desde lejos y después, al inicio de la segunda mitad, apareció Donnarumma para salvar en una triple ocasión a su equipo. Primero en un tiro a bocajarro de Lewis Koumas y luego en otro de Ryan Gravenberch y uno más de Enzo Fernández.

El City aplacó el ímpetu 'red' del arranque tras el intermedio hasta llegar a los momentos clave después de una ocasión fallada por Erling Haaland, la más clara. Un tiro cruzado que salió fuera.

Justo a continuación llegó la acción que marcó el partido. Con Jeremy Doku ya en el campo y el City con una marcha más, el Liverpool se quedó en inferioridad por una segunda amarilla de Ryan Gravenberch que supuso su expulsión. Todo se precipitó después. Llegó el gol de Haaland, que nació en una acción individual de Doku por la izquierda.

El belga, imparable, hizo el segundo. Fue un golazo. Recogió la pelota de Elliott Anderson y buscó el espacio. Ejecutó un zapatazo que se coló por una escuadra de Alisson. Demasiado castigo para los locales. Dos goles en contra y un jugador menos.

El City redondeó la jornada con un tercero, en el minuto 78, cuando acudió a la Cita Rayan Cherki, otro de los destacados, que recibió un pase de Josko Gvariol, sorteó a cada defensa y al portero, y marcó casi en boca de gol. El City había montado su propia fiesta, impuesto su autoridad y alarga su dominio. Tiene tres puntos de renta en el liderato sobre el Arsenal; el Liverpool es noveno con 9 unidades.