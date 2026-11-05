Chirinos tras volver a jugar: "He sufrido en silencio, llorando en una cama"

Tegucigalpa.

Después de casi tres meses sin actividad por una fractura de mandíbula y nariz que necesitó intervención quirúrgica, el atacante Michaell Chirinos regresó anoche a los terrenos de juego con un tanto en la paliza del Olimpia sobre Juticalpa (8-0) en el Estadio Nacional. Chirinos recibió el alta médica, fue convocado por el técnico Eduardo Espinel, comenzó en el banquillo e ingresó para disputar los últimos minutos del encuentro y cerrar una goleada que mantiene a su equipo en la parte alta de la clasificación. Tras finalizar el compromiso, el futbolista atendió a los medios para hablar sobre su regreso y lo complicado que fue estar alejado mientras se recuperaba de su lesión. "He sufrido en silencio. Estuve mucho tiempo acostado en una cama llorando en soledad", reveló.

Regresa a las canchas con Olimpia "Muy feliz, es la mejor forma de regresar al terreno de juego donde siempre he sido feliz, donde crecí jugando al fútbol. Es importante para mí volver con gol y agradecido con Dios por que estoy de vuelta". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Cuánto extrañabas estar en una cancha y la eliminación en Copa Centroamericana "Con mucho dolor la eliminación porque fue la primera vez que yo me acerqué al estadio para acompañar a mis compañeros. Lastimosamente no se pudo pasar a la final que todos queríamos, así que les pedimos disculpas a toda la afición. Pero gracias a los que vinieron hoy a apoyar, los que están fieles a nosotros. Como les digo, agradecido con Dios por que estoy de vuelta". ¿Qué tanto añorabas volverte a sentir jugador? "La verdad que mucho. He sufrido en silencio, la he pasado por momentos mal. Estar solo no es fácil con una lesión que es muy complicada para mí cuando me agarra en un momento muy bueno en mi carrera. También es un proceso que Dios me ha dado para venir más fuerte, para seguir trabajando. Sí me ha dolido mucho, pero estoy de vuelta".

No fuiste parte de esa eliminación en Copa. ¿Cómo has visto al grupo? ¿Qué hablaste con los líderes? La afición parece que abandonó un poco al equipo "Es parte de la vida también. Este es un proceso que debemos asimilarlo de la mejor manera como grupo. Creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Es un golpe muy fuerte para nosotros porque la queríamos, estábamos en casa con la afición. Un buen espectáculo, creo que los compañeros hicieron un buen partido. Lastimosamente en este tipo de partidos no puedes regalar ni un segundo de descuido porque lo pagas caro y así fue. Pero como líder, como grupo estamos cada vez más fuertes. Claro que duele la eliminación, pero esto continúa como la vida". ¿Cómo fue ese proceso de recuperación y qué significó hoy entrar y anotar un gol? "Es un proceso muy duro porque estuve mucho tiempo acostado en una cama llorando en soledad. Creo que ni mi familia sabía. Sufrí mucho cuando miraba a mis compañeros jugar porque quiero estar ahí. Yo soy parte del fútbol, amo el fútbol, pero es un proceso que tenía que asimilar. Me dijeron que Dios me dio una nueva oportunidad de jugar y aquí estoy. La he pasado mal, en soledad. Pero también agradecido con la familia, con los médicos, cuerpo técnico, compañeros que me mandaban mensajes, me motivaban para seguir adelante. Aquí estamos de vuelta y estoy muy contento".