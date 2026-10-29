Identifican y castigan al agresor de Camavinga

Barcelona, España.

LaLiga denunció los hechos ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras la disputa del partido el pasado día 25, dentro de la última jornada de LaLiga EA Sports, y los Mossos han denunciado los hechos al amparo de la Ley del Deporte.

Los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana) han identificado y sancionado administrativamente a la persona que intentó agredir al jugador del Real Madrid Camavinga y a otros del equipo blanco durante la celebración del segundo gol de su equipo en el clásico (1-2) jugado en el Camp Nou, según confirmó LaLiga este jueves.

Si la infracción se califica como grave, la multa puede oscilar entre 3.000 y 60.000 euros; si se considerara muy grave, entre 60.001 y 650.000 euros. En este caso, previsiblemente será considerada grave, ya que no se produjeron daños, según LaLiga.

Además de la multa, la sanción podría incluir la prohibición de acceder a recintos deportivos durante un periodo de entre seis meses y dos años y, en el supuesto de infracción muy grave, la prohibición sería de entre dos y cinco años.

LaLiga destacó que los servicios de seguridad del Barcelona han colaborado activamente con el cuerpo policial en la identificación del autor de los hechos, que forma parte de uno de los grupos de animación de la Grada 1957 y la información será trasladada a la Comisión de Disciplina del club para que adopte las medidas correspondientes.