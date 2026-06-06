La cama de los sueños: Así es la habitación donde Pelé planeó la gloria de México 70

Ciudad de México

La habitación donde Pelé durmió antes de que Brasil levantara la Copa del Mundo en México 70 sigue casi intacta y, a unos días de que el país reciba su tercer Mundial, se ofrece al visitante escondida en un lugar inusual: dentro de la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), en el sur de Ciudad de México. La habitación número 1 se mantiene prácticamente como lucía cuando la selección brasileña se hospedó ahí previo a la final contra Italia el 21 de junio de 1970. “Este piso sí lo pisó Pelé”, afirma este viernes Pedro Kumamoto secretario de la CISS, al explicar que el lugar fue preservado “cerrando el cuarto y encapsulándolo”. Además del suelo, sobreviven el apagador, las sillas, el escritorio, la lámpara y hasta el cesto de basura originales. En el baño también se conservan la regadera, los azulejos e incluso los dos excusados de la época. La presencia de Pelé en la CISS resulta tan inusual como la propia habitación, ya que el complejo no fue construido para recibir futbolistas, sino a especialistas de todo el continente que viajaban a Ciudad de México para intercambiar experiencias sobre seguridad social.

“En este hotel de 55 habitaciones se quedaban las mentes que estaban pensando las pensiones, los medicamentos y la seguridad social en las Américas”, explica Kumamoto. En 1970, agrega, las instalaciones privadas y recién inauguradas de la CISS, ubicadas cerca del Estadio Azteca, fueron elegidas para alojar a la selección brasileña, después de la fase de grupos que disputó en Guadalajara (oeste). Pero la presencia de Pelé (1940-2022) no tardó en atraer a decenas de personas hasta la CISS, como muestra una de las tantas fotografías que hoy decoran sus pasillos, en la que se ve una multitud agolpada en las rejas para intentar ver al astro. Esas mismas rejas todavía se conservan y pueden verse desde el balcón de la habitación 1, señala Kumamoto, desde donde el legendario futbolista saludaba a quienes se acercaban a verlo durante los días previos a la final, según le han contado los vecinos. “Es muy bonito (ver) a personas de 70, 75 años recordar cuando eran o jóvenes o niños que saludaban a Pelé, que era muy amigable (...) ver cómo se les llenan los ojos de una mirada de inocencia de alguien de diez o cinco años pensando en su ídolo”, recapitula.

De colección privada a ‘mini museo’

Durante décadas, la habitación permaneció como una colección privada de la CISS, hasta que recientemente la institución comenzó a abrirla al público y a construir un pequeño espacio que Kumamoto describe como “un mini museo” o una “pequeña vitrina con algunos tesoros”. Ahora, con la cercanía del Mundial, la exposición ha comenzado a atraer a visitantes que antes desconocían la existencia del lugar, más allá de los más fieles seguidores de Édson Arantes do Nascimento, el ‘Rey del fútbol’, el único campeón del Mundo en tres ocasiones (1958, 1962| y 1970). Kumamoto considera que la Copa 2026 representa una oportunidad para dar visibilidad a este rincón y atraer a aficionados de distintas partes del mundo, para quienes ya alistan visitas guiadas en varios idiomas.