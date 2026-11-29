Olancho, Honduras.

Bengtson , máximo goleador histórico de la Liga Nacional con 212 anotaciones, reconoció que deseaba despedirse de otra manera, peleando por un título y con su equipo instalado en la siguiente fase. A pesar de la eliminación, destacó el esfuerzo de sus compañeros y consideró que el rendimiento mostrado ante Motagua debe convertirse en una referencia para el próximo campeonato.

El atacante había adelantado que este sería su último torneo como profesional y que su continuidad dependía de que el conjunto olanchano consiguiera la clasificación. Sin embargo, aunque los Potros consiguieron una victoria ante los azules, el resultado no fue suficiente para alcanzar el objetivo deportivo.

Jerry Bengtson puso punto final a su carrera como futbolista profesional de una manera especial: marcando dos goles ante Motagua , uno de los clubes más importantes de Honduras y al que defendió durante varias temporadas. El delantero disputó su último encuentro con la camiseta del Olancho FC , en un partido que terminó con sentimientos encontrados.

Las lágrimas que mostró al finalizar el encuentro reflejaron la emoción de cerrar una etapa que había marcado su vida. Acá las palabras del ex Olimpia, Motagua, Vida y seleccionado nacional.

"Ya está tomada la decisión. Ya me retiro. Fue mi último partido", confirmó el histórico goleador hondureño, quien también aprovechó para agradecer a Dios, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a su familia por el respaldo que recibió durante su trayectoria.

-¿Cómo analiza el partido ante Motagua y qué enseñanza deja la eliminación?

Lastimosamente no se pudo lograr el objetivo. Hicimos un excelente partido ante un gran equipo, pero nos vamos tristes porque no conseguimos la clasificación. Logramos recuperarnos después de ir perdiendo y empatamos el encuentro, pero no nos alcanzó. El equipo debe seguir trabajando para el próximo torneo y quedarse con lo positivo de este partido. Tenemos que jugar siempre de esta manera.

-¿Confirma que este fue su último partido como futbolista profesional?

Sí, la decisión ya está tomada. Me retiro, fue mi último partido. Como había dicho, mi continuidad dependía de que clasificáramos. Si conseguíamos el objetivo, iba a seguir, pero no se pudo. Ahora solamente me queda darle gracias a Dios por todo lo que logré, a mis compañeros, al cuerpo técnico y a mi familia, que siempre estuvo conmigo. Me voy feliz porque Dios fue bueno conmigo.

-¿Las lágrimas fueron producto de la emoción por el retiro?

Sí, ya lo había anunciado. Este era mi último torneo y quería retirarme de una mejor manera, clasificando y peleando por algún título, pero no se pudo. Estoy agradecido con Dios y con la gente de Olancho, porque me trataron muy bien. Me voy feliz y agradecido con todos

-¿Qué fue lo más difícil de asimilar al saber que no consiguieron la clasificación?

Hoy pensaba que íbamos a clasificar, pero en el fútbol las cosas no siempre salen como uno quiere. Lo más importante es que cerramos de la mejor manera, ganando el partido. Nosotros habíamos hablado de que teníamos que ganar en nuestra cancha, sin pensar en otros resultados. Los compañeros deben jugar todos los partidos de esta manera porque Olancho va a estar peleando por cosas importantes.

-¿Qué significa retirarse marcando un doblete?

Estoy feliz y agradecido con Dios porque me retiro anotando goles. Es algo muy lindo. Ahora solamente me queda desearles muchos éxitos a mis compañeros y ojalá puedan conseguir cosas importantes y salir campeones algún día para darle una alegría a este pueblo de Olancho.

-¿Qué consejo les deja a los delanteros hondureños que buscan seguir sus pasos?

Que sigan luchando. No es fácil, pero deben trabajar y creer en lo que hacen, confiando en Dios. Recuerdo mi primer gol y cómo después se me abrió el marco, pero hay que mantenerse trabajando porque no es sencillo conservar siempre el mismo nivel.

Creo que pude mantenerme porque siempre confié en Dios y seguí trabajando, incluso cuando anotaba muchos goles y quedaba campeón goleador. Siempre mantuve los pies sobre la tierra y eso es muy importante. Hay que ser agradecido, tener hambre de gol y luchar en cada partido.

¿Recuerda contra quién anotó su primer gol en la Liga Nacional?

Fue contra Real España, en San Pedro Sula. Íbamos ganando, nos empataron 1-1 y así terminó el partido.

-¿Qué representa comenzar y terminar su carrera anotándole a dos equipos grandes?

La verdad es que es lindo. Recuerdo mi primer gol y también voy a recordar el último. Siempre es bonito anotarle a un equipo grande.

-¿Qué significó marcarle dos goles a Motagua, uno de sus antiguos equipos?

Es lindo anotar. Cuando me desperté le pedí a Dios que pudiera terminar mi carrera marcando goles y que el equipo consiguiera la clasificación. No se pudo clasificar, pero gracias a Dios me regaló dos anotaciones.

¿Por qué decidió cederle el tercer penal a Moisés cuando tenía la posibilidad de conseguir un triplete?

Porque quería que Moisés, que viene comenzando, tomara confianza. Ya había anotado su primer gol y quería que consiguiera el segundo. Lastimosamente no pudo convertir, pero eso le servirá para lo que viene.

-¿Cómo será levantarse y saber que ya no tendrá que asistir a los entrenamientos?

Va a ser difícil, la verdad. Ahora tendré que jugar potras con mis hermanos y amigos, pero va a costar acostumbrarme. Por el momento quiero disfrutar con mi familia.

-¿Existía la posibilidad de continuar jugando en otro equipo, incluso en Segunda División?

No, a Segunda División ya no voy. Todavía tenía seis meses de contrato acá, pero desde que comenzó el torneo hablé con la dirigencia y les comuniqué que este sería mi último campeonato. Aquí me retiro.

-¿Qué recuerdos y camisetas se lleva del Olancho FC?

Me llevo tres camisetas: la de visita, la de local y las nuevas que sacaron. Todas me las llevo firmadas por mis compañeros.

-¿Cómo vivió la despedida dentro del camerino?

Estoy muy agradecido con mis compañeros porque me trataron muy bien. También me dedicaron unas palabras y se los agradezco. Solamente me queda desearles muchos éxitos para lo que viene.

-¿Cómo le gustaría que lo recuerden después de su retiro?

Como soy: una persona humilde y respetuosa. Siempre traté de ayudar a mis compañeros. Nunca me gustó mucho estar en las redes sociales ni andar hablando demasiado, porque siempre fui reservado. Sin embargo, cuando me pedían una entrevista, siempre estaba dispuesto a darla. Me gustaría que me recuerden como alguien respetuoso y que, cuando podía ayudar a otra persona, lo hacía.

-¿A qué se dedicará Jerry Bengtson después del fútbol?

Tengo mi negocio y vamos a ver si continúo de alguna manera vinculado al fútbol, quizás como representante de jugadores. Tengo algunos contactos con agentes y tal vez pueda trabajar con ellos. También me gusta la ganadería y los caballos. Por ahora quiero disfrutar con mi familia y después veremos qué sucede.