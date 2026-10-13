Bayern Múnich se estrella contra un modesto rival y debutante en la Champions League

Noruega.

El Viking Stavenger noruego, debutante en la UEFA Champions League, hizo historia este martes al conseguir su primer punto en esta competición, después de empatar (3-3) ante el Bayern Múnich al final de un partido que había dominado por 2-0 en la primera parte. Unos 45 minutos de resistencia y juego directo a la contra hizo soñar a los aficionados del Lyse Arena con una posible victoria ante el todopoderoso Bayern, que sufrió al final, ya con diez jugadores por la expulsión de Michael Olise, para sacar un punto de Noruega. Dos tantos de Harry Kane y otro de Luis Díaz fueron claves para la remontada truncada de los bávaros. En ocasiones, el fútbol guarda historias inverosímiles. En un campo de césped artificial y en el primer partido de su historia como local en la Liga de Campeones, el Viking escribió una de las páginas más doradas de su trayectoria con un empate ante uno de los clásicos de la competición.

Pocos apostaban a que este club noruego, eclipsado la pasada campaña por el Bodo Glimt, la gran revelación de la 2025/2026, fuese a rascar un empate ante el campeón teutón. Menos aún esperaban un inicio tan esperanzador. La presión local provocó un córner al primer minuto y el australiano Gianni Stensness se elevó en el área bávara para marcar el 1-0 para el delirio de la grada vikinga. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El tanto tan tempranero justificó aún más la propuesta conservadora del Viking, que defendió en su campo ante un Bayern que avisó con varias oportunidades de peligro. El meta Östbo abanderó la resistencia noruega. Kane, Luis Díaz, Karl, Olise o Joshua Kimmich no acertaron en sus intentos. Mientras tanto, y, espoleados por los suyos, el Viking trató de aprovechar las contras para inquietar aún más a los bávaros. Los de Kompany continuaron cayendo en el error y los noruegos olieron la sangre a la espalda de la defensa alemana. La sorpresa se confirmó al filo del descanso con el 2-0 de Christiansen, que finalizó de forma brillante un contrataque trazado a la perfección. Una imprudencia atrás propició que Laimer sacase un penalti para empezar con la remontada. Kane no falló y el Bayern se vio cuesta abajo al comenzar el segundo tiempo. La efectividad, que había brillado por su ausencia en los primeros 45 minutos, regresó a los jugadores bávaros y a un Kane que a buen seguro estará en el podio del próximo Balón de Oro. El inglés, de cabeza a un gran centro de Kimmich, restableció el empate a falta de media hora por jugarse.

Tan sólo diez minutos después, Laimer, activo desde el flanco diestro, sirvió en bandeja el 2-3 al colombiano Luis Díaz, que consumaba la remontada a 15 minutos del final. Con los deberes hechos y cuando el Bayern ya respiraba, Michael Olise se autoexpulsó, con la primera roja que recibe en su carrera, y dejó con uno menos a los suyos en el tramo final. Verse con uno más en los minutos calientes fue como un chute de energía para el Viking, que se volcó sobre el área de Urbig. En una de esas, Herman Haugen le robó la espalda a Davies y marcó de cabeza el empate, 3-3. Un partido que fue una montaña rusa de emociones y que terminó con el primer punto en la historia del Viking en la UEFA Champions League.

- Ficha técnica: