¡Bayern Múnich receta goleada y es campeón de la Bundesliga!

Berlín, Alemania.

¡CAMPEONES! El Bayern Múnich de Vincent Kompany atraviesa un dulce momento y este domingo 19 de abril selló una semana perfecta asegurando el título de la Bundesliga 2025-2026 tras golear al Stuttgart (4-2) en la jornada 30 de la temporada. Los bávaros venían de eliminar al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League y este día encararon un nuevo duelo en la liga local, con la posibilidad de amarrar el título de la liga alemana tras el tropiezo de su más cercano rival. El Bayern llegaba con todo a su favor para el encuentro luego de la derrota del Borussia Dortmund ante el Hoffenheim (2-1) este sábado. Para el equipo de Kompany, solo le bastaba con un empate para llegar a una cantidad de puntos que fuera inalcanzable para su perseguidor en la recta final de la Bundesiga.

Los bávaros no bajaron el ritmo. Pese a contar con todo a su favor, el Bayern Múnich impuso autoridad y aunque comenzó perdiendo con el tanto de Chris Fürihch en el 21', se repuso y lo empató rápido con el gol de Raphael Guerreiro en el 31'. Tras ese gol, se vino el torbellino del Bayern. Dos minutos después Nicolás Jackson anotaba el segundo, pero la cosa no quedó ahí y en el 37´, Alphonso Davis endosó el tercero para la remontada antes del descanso. Ya para la segunda parte apareció el goleador, el killer, no solo de los bávaros, sino de Europa: Harry Kane. El inglés también dejó su sello en la goleada y endosó el 4-1 en el partido. Cuando todo parecía que sería definitivo, el Stuttgart acortó distancias en el 88' con Chema Andrés. De todos modos, solo fue un adorno más y el Bayern Múnich volvió a conquistar en Alemania. El equipo de Vincent Kompany aseguró el título de la Bundesliga tras alcanzar los 79 puntos y sacando 13 de diferencia con respecto al Dortmund; con solo 12 puntos por disputarse en lo que resta de la temporada.